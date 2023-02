L'Audi TT est mourant

Pierre-Olivier Marie s’en souvient comme si c’était hier. Alors qu’il assistait au Mondial de l’Automobile de Paris 1998, il n’arrivait pas à contempler la principale nouveauté d’Audi sur son stand à cause des gens littéralement agglutinés autour. Encore en pleine révolution de son image, totalement dépoussiérée depuis le milieu des années 80, le constructeur d’Ingolstadt présentait le TT. Petit coupé basé sur une banale plateforme de Volkswagen Golf 4, ce TT affichait des lignes d’une originalité rare et une silhouette d’une fraîcheur incroyable.

Très vite, tout le monde a constaté que l’Audi TT ne pouvait rien face à la Porsche Boxster en matière de qualités dynamiques et de pur plaisir de pilotage. Mais le design hors du commun de cette petite auto longue comme une Clio actuelle, arrivée au plus fort de la mode des sportives plaisir relativement abordables (Mercedes SLK, BMW Z3/Z4, Nissan 350Z…), a fait mouche. Et tant pis si l’Audi TT se fait parfois traiter de « voiture de coiffeur » comme ses rivales allemandes de chez Mercedes, BMW ou Porsche. Vendue à 270 000 exemplaires, la première génération du TT reste l’un des plus beaux succès commerciaux de ce genre de voiture.

Au fil des ans et des générations (deux autres moutures suivront), ce TT a grossi en perdant inévitablement de cette fraîcheur conceptuelle et une bonne part de son anticonformisme originel. Même s’il s’est radicalisé en adoptant le fabuleux cinq cylindres en ligne turbo dans sa version RS et qu’il a constamment progressé au registre de l’efficacité dynamique, il est un peu rentré dans le rang et se retrouve désormais à une époque où même ceux qui rêvaient jadis de petits coupés amusants n’achètent plus que des SUV. Voilà pourquoi Audi ne donnera pas de succession au TT actuel, dont la production cessera avant la fin de l’année 2023. En attendant, le modèle reste disponible au catalogue de la marque en France (à partir de 45 230€ d’après le configurateur). Audi vient aussi de présenter la série spéciale Iconic Edition, limitée à 10 exemplaires pour notre marché. Alors, l’Audi TT vous manquera-t-il ? Si vous aimez la bouille de la première génération, Stéphane Schlesinger vous en parlait récemment. Notez tout de même qu'il pourrait revenir au catalogue d'ici le milieu de la décennie. Mais possiblement sous la forme d'un SUV électrique...