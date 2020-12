L'auto des voisins - Cathy en Bourgogne et sa Toyota Corolla : le choix d'une voiture à la fois professionnelle et personnelle.

Un domaine de quatre hectares, un château du XVIIIe siècle, des dépendances du XIIIe siècle et cinquante couchages répartis dans plusieurs gîtes. De quoi occuper très largement une personne à plein temps. C'est sans compter sur l'énergie de Cathy. "J'organise également des évènements et j'ai une activité de décoratrice d'intérieur". Une vie de château à 100 à l'heure. Mais pour la mener à ce train, elle devait trouver l'auto qui lui correspond. Entre la gestion du château du Saulce, les évènements privés et professionnels qu'elle organise à travers la France et la décoration d'autres grands domaines, son cahier des charges était précis et exigeant. "Je cherchais une voiture suffisamment grande pour trimbaler des meubles ou des objets imposants, qui soit fiable, un peu surélevée, car je travaille chez certains vignerons bourguignons parfois difficiles d'accès". Un bon utilitaire ou un SUV pourrait parfaitement faire l'affaire. Mais pas question que de tels engins ne foulent les gravillons du domaine de Saulce. Du moins avec Cathy Nureau à leur volant. " Je cherchais une auto qui puisse tout faire à la fois, tour en étant un peu plus distingué qu'une camionnette".

dailymotion

Évidemment, Cathy disposait déjà d'une voiture, "c'était un Renault Captur. Je l'avais acheté très rapidement il y a quelques années car il me fallait une auto tout de suite". A-t-elle eu des problèmes pour qu'elle veuille s'en séparer ? La réponse est plutôt sibylline : "c'était un Renault Captur". Cette fois, elle prend son temps, et après un petit tour de la question et des concessions, elle expose ses critères à son frère. Il travaille chez Toyota et l'aiguille rapidement sur un modèle de la marque : la nouvelle Corolla hybride 180ch break Touring sport. Et la version Trek, légèrement surélevée et aux passages de roues protégées ? "C'est la cerise sur le gâteau pour mes déplacements dans les chemins boueux des domaines de vignerons que je décore".

Les conseils fraternels sont une chose, mais le goût de l'investigation, et l'hésitation de Cathy en sont une autre. Elle est allée voir le concessionnaire de la région, a soupesé la concurrence avant de revenir le voir. " Et j'ai bien embêté le vendeur". Au garage, la voiture qu'elle convoite est en stock, exposée dans le showroom. Un modèle de démonstration ? Même à zéro kilomètres ? "Moins 500 euros". Une prime post-premier confinement ? "Moins 3 500 euros". Une reprise du Captur ? "6 000 euros", auxquels se rajoutent quelques autres petites remises. À la fin du décompte, Cathy arrache l'affaire et signe. "La voiture était affichée à 35 050 euros exactement et je l'ai achetée un peu moins de 24 000 euros".

Une remise de 30 %

Reste, que malgré un rabais de plus de 10 000 euros, il faut financer le restant. le vendeur tente évidemment de placer un financement maison ou une LOA, "mais il a compris rapidement que c'était inutile d'insister" Sa voiture, la gestionnaire de Saulce va la payer en partie sur ses deniers personnels et en partie avec un crédit bancaire.

Six mois après avoir pris livraison de sa nouvelle auto, elle en dresse le premier bilan et il est plutôt positif. la technologie hybride la satisfait pleinement, comme la boîte auto, "on s'y fait très rapidement". Côté habitabilité, ses deux enfants sont très à l'aise sur la banquette arrière. Et les meubles et objets encombrants trouvent leur place dans le grand coffre, "et quand ça ne suffit pas, il m'arrive même d'attacher une remorque ".

Bien trop d'équipements

Côté équipements, entre les aides à la conduite et les divers raffinements proposés par la voiture, Cathy avoue qu'ils sont un peu trop nombreux à son goût. Et de n'en relever qu'un dont elle se sert quotidiennement : le Carplay. "Pour mon travail, c'est indispensable et ultra-pratique". Quant au seul point noir qu'elle a constaté au cours de ses huit mois à bord de la Corolla, c'est la couleur noire, justement. "C'est super salissant dans les vignes". Pas de quoi regretter son achat pour autant.

Nous adressons tous nos remerciements au Château du Saulce pour son accueil.