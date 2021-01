L'auto des voisins - En Gironde, Benjamin le motard roule en Ford Transit

Lorsque l'on choisit une voiture, elle doit, au-delà de simples critères esthétiques, répondre à des besoins précis. Et dans le cas de Benjamin Barthot, il a fallu concilier l'inconciliable. Ce chef d'une petite entreprise doit, de temps à autre, transporter de lourds cartons. Pour ses deux filles, il est aussi souvent amené à jouer au papa taxi, entre l'école, le domicile des copines et les activités diverses.

Enfin, le week-end venu, ce motard dans l'âme n'a qu'une hâte : s'échapper avec son amie pour sillonner les jolies petites routes françaises sur la selle de l'une ou l'autre de ses cinq machines allemandes ou anglaises. "Mais le plus pénible, ce sont les liaisons pour se rendre sur les lieux des balades". Sa nouvelle auto doit donc aussi servir au transport de deux motos. Alors il a cherché un véhicule couteau suisse qui pouvait tout faire à la fois, et remplacer sa Volkswagen Golf 3 GTD de 23 ans, plutôt à bout de souffle, qui ne répondait pas vraiment à tous ces critères.

Rapidement, et logiquement, Benjamin s'oriente vers un utilitaire d'occasion, "pas question d'acheter du neuf, c'est de l'argent mal dépensé". Mais le modèle qu'il recherche doit être à la fois suffisamment long pour loger les deux roues, tout en disposant de trois places minimum, sans oublier d'être parfaitement équipé et bien motorisé. "Et surtout, je ne voulais pas qu'il soit blanc, ça fait trop camionnette de livraison." Après plus d'un mois de recherche sur le web, il déniche l'oiseau rare il y a quelques semaines à peine, non loin de chez lui : un Ford Transit Custom L2 (rallongé) de 2013 avec un moteur TDCI de 2.2L et 155ch qu'une entreprise de la région a mis en vente.

Une cabine de berline

Rendez-vous est pris et Benjamin est séduit. "Certes, il avait 138 000 km et s'affichait à 13 000 euros. Mais il était nickel". Surtout, le Custom est parfaitement équipé : l'écran multimédia, le GPS, le détecteur de pluie, le passage automatique des codes aux phares, l'avertisseur de franchissement de ligne, il ne lui manque rien. "Et puis, il a les options qui vont bien, et notamment la caméra de recul et les radars à l'avant comme à l'arrière". Un équipement indispensable pour Benjamin, "car l'engin mesure 5,30 m et c'est un fourgon tôlé". L'affaire est faite et il rentre à la maison au volant de l'engin pour le présenter à ses filles. "Elles ont été emballées immédiatement". Depuis, le succès du Transit ne se dément pas dans la famille Barthot. "À chaque fois qu'on doit sortir, elles réclament le camion". Sillonner les rues de Bordeaux dans une cabine surélevée est, pour elles, un plaisir toujours renouvelé.

Reste que le grand utilitaire de 5,30 m n'est pas une voiture comme les autres. Ni en ville, bien sûr, ni sur la route. Sa puissance est-elle suffisante ? "Largement, il ne faut pas oublier que la plupart du temps, c'est une coquille vide, lorsqu'il n'y a ni cartons, ni motos. Il n'est pas si lourd que ça et les 155ch lui vont bien. Quant au confort à bord, il est meilleur que dans ma Golf" qu'il a d'ailleurs conservée. Benjamin est également surpris par le silence à bord, "la cabine est très bien insonorisée".

Le test ultime : celui des week-ends en amoureux

La drôle de voiture a donc été validée par les filles, "d'autant qu'avant Noël, c'était pratique pour cacher les jouets en attendant le grand soir". Mais la hotte du Père Noël version Ford a-t-elle autant séduit la fiancée de papa, motarde comme lui ? "Elle apprécie surtout de ne pas avoir à piloter sa moto sur des centaines de kilomètres avant d'arriver sur un spot sympa. Ça permet de ne pas être fatigué, lorsque la vraie balade doit commencer".

Reste que le couple attend le printemps et un véritable déconfinement pour s'octroyer de plus longs week-ends dans des destinations plus éloignées. Mais aussi pour renouer avec les hôtels de charme et les bons restaurants qu'ils affectionnent, tout en se promettant de réaliser un curieux fantasme. "Je rêve de laisser les clés du Transit à un voiturier pour voir sa réaction".