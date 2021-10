Réunir dans la même voiture, un mythe, un chaînon manquant et une auto familiale, c'est le tour de force de Damien. Le mythe, c'est la Porsche 991 type 997 qu'il a acquis il y a un an et demi. Quant au chaînon manquant, c'est le modèle qu'il a choisi : une GTS de 408ch, à mi-chemin entre la Carrera routière et la GT3 pistarde. Quant à la familiale, c'est la même auto, dans laquelle sa femme, ses deux enfants et lui partent tous les quatre pour de longs week-ends dans le sud de la France ou en Allemagne.

dailymotion L'auto des voisins - Pour Damien, la Porsche 911 997 GTS est une voiture familiale

Évidemment, la GTS n'est pas l'unique voiture de la maison. Elle ne sert ni à se rendre au boulot, ni au supermarché. Pour autant, Damien et Jennifer, son épouse, la conduisent dès qu'ils en ont l'occasion, "on se bat pour avoir le volant, elle est encore plus fan que moi". Sa femme qui ne dédaigne pas, d'ailleurs, enchaîner les tours de piste, au Nürbürging ou sur d'autres circuits. C'est donc en famille que l'on se passionne et que l'on achète de belles autos. Et cette GTS n'est pas la première.

Jennifer et Damien disposaient déjà d'une 911 type 997. "C'était une Carrera 3,6L de phase 1 plus précisément." Mais il y a un peu plus d'un an et demi, ils sont tentés de passeront à la vitesse supérieure. Le choix s'est porté sur une GTS, une auto de 408ch, à mi-chemin entre la Carrera et la GT3, dévolue à la piste. Une Porsche utilisable au quotidien comme sur circuit. L'engin est rare, mais ils finissent par en repérer quatre, avant de jeter leur dévolu sur un modèle disponible à Strasbourg, "chez un indépendant spécialisé Porsche, pas chez un concessionnaire".

Une décote minuscule, voir inexistante

Mais une telle auto doit coûter très cher ? Quand on explique à Damien qu'une voiture de sport est un gouffre financier, il sourit doucement. Lui, l'adepte des Porsche, les vraies, les 911, a fait ses calculs. "J'ai acheté ma première 997 à 36 500 euros, et je l'ai laissé en reprise à Strasbourg pour 35 000 euros deux ans plus tard." Peu de voitures décotent aussi peu. "D'autant moins que son nouveau propriétaire l'a acheté 39 000 euros et l’a déjà revendue, à 42 000 euros." Du coup, et étant donné la rareté de sa GTS, il ne se fait pas trop de soucis pour le jour ou il songera à la revendre. "Sa côte a déjà grimpé". Et il n'exclut pas de la céder à un prix plus élevé que les 71 900 euros que l'auto a coûté.

Le conseiller en préventions des risques qu'il est sait ne pas prendre de risques financiers pour satisfaire son grand plaisir et celui de sa femme : partir en ballade avec sa Porsche au cours de longs week-ends à travers la France ou l'Allemagne. Des ballades dont ils ont été frustrés lors de l'acquisition de la voiture. "C'était quinze jours avant le confinement de 2020. On s'est contenté de la regarder dans le garage pendant deux mois. " Mais ils se sont rattrapés depuis, effectuant plus de 10 000 km à bord de la GTS, avec les deux enfants à l'arrière. Problème : l'ainé à aujourd'hui 16 ans. "Il est plus grand que nous, et lorgne sur le siège avant." Pas une raison pour revendre la GTS. Du moins pour le moment. Évidemment, Damien trouvera facilement une auto plus familiale, mais il n'est pas certain qu'elle lui donne autant de plasir au volant.