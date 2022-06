Que diable un Parisien peut-il bien faire dans une zone industrielle près de Chartres en ce matin de mai ? Dans le cas de Xavier, c'est l'atelier PRND qui l'a attiré. Et comme son nom l'indique, ce garage est spécialisé dans la réparation et l'entretien des boîtes automatiques. Celle du propriétaire de cette Volkswagen Pheaton V8 de 335 ch va très bien, " elle avait juste besoin d'une vidange". Alors, en attendant que le patron des lieux rédige sa facture, qui s'élève à 590 euros, Xavier nous fait faire le tour de son vaisseau, dont il est propriétaire depuis deux ans.

dailymotion L'auto des voisins : Xavier et le luxe discret de la Volkswagen Phaeton

Acheter une auto prestigieuse est une démarche compréhensible, en revanche, acheter une auto prestigieuse d'une marque qui ne l'est pas vraiment est plus rare. Et rares ont été les clients de la Phaeton qui ne s'est vendue qu'à 84 000 exemplaires en près de quinze longues années. Un manque de succès lié à une ligne plutôt anonyme et à un blason qui n'a pas l'aura de celui d'une Audi A8 ou d'une Mercedes Classe S. Mais Xavier n'en a cure. "j'ai eu des Saab et des Jaguar, notamment, et j'en suis revenu. Trop de défauts récurrents".

Alors, lorsqu'il s'est mis en quête d'une auto, il y a un peu plus de deux ans, il a cherché celle qui correspondait à ses critères : de la fiabilité, évidemment, mais aussi une qualité musicale optimum et un confort qui ne l'est pas moins, "avec, entre autres, des sièges massants". Et non seulement, la Phaeton cochait toutes ces cases, mais elle avait, en outre, un argument que d'autres luxueuses allemandes n'ont pas : son prix, en occasion. Avec ses 140 000 km, elle s'affichait à 17 000 euros.

Une voiture certes élitiste, mais élitiste pour tous

Depuis, Xavier conduit son cocon et se laisser bercer par la sono Dynaudio de 1 000 watts, "sur 40 000 km en deux ans tout de même". Et ses passagers en profitent comme lui, car toute prestigieuse et élitiste qu'elle soit, la Phaeton traite tout son petit monde sur un pied de parfaite égalité. Les sièges en cuir, électriques et massants, sont pour tous, du moins pour les quatre personnes qui peuvent être accueillies à bord.

Mais au-delà du confort, Xavier était à la recherche de fiabilité. L'a-t-il trouvé ? "Aucun problème, j'ai juste changé une ampoule Xenon". Mais pour réaliser l'opération, plutôt banale, il faut, sur cette grande auto, déposer le bouclier avant. Résultat : 1 500 euros de frais. Quant à la consommation, "il faut compter 11 l / 100 km sur autoroute". Et en ville ? Mieux vaut ne pas envisager ou ne pas compter. Mais pour celui qui vit et travaille dans Paris, pas besoin d'une auto au quotidien. Elle est réservée aux escapades privées ou professionnelles dont Xavier profite dans le plus grand confort.

Tous nos remerciements à l'atelier PRND