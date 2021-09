L'avis des petits experts - Even réalise son rêve de Porsche

8 heures c'est bien tôt pour se lever pendant les vacances. Pourtant, à quelques jours de la rentrée, Even ne s'est pas fait prier, pas plus que son copain Arsène, ultra-volontaire pour l'accompagner durant ce grand voyage. Et quand les petits parisiens de 11 ans entendent l'interphone sonner, ils sont déjà dans l'ascenseur. Une Porsche Taycan 4S les attend au pied de l'immeuble.

Après les premiers "wahouu" en faisant le tour de la première auto électrique de Zuffenhausen, les deux garçons découvrent l'intérieur et ses deux grands écrans. D'autres "wahouu" se succèdent pour ce qui pourrait bien devenir le mot d'ordre de la journée. Car Even et Arsène vont vivre quelques heures dédiées au constructeur allemand, à son initiative. Even a participé au premier épisode de l'"avis des petits experts", l'une de nos séries d'été. Au cours du reportage, il a expliqué que la voiture qui le faisait rêver, c'est précisément la Taycan. Porsche l'a pris au mot, et l'a convié à passer une journée au Porsche Experience Center situé aux abords du circuit du Mans.

Voilà l'équipage en route vers la Sarthe. Mais il manque quelqu'un à bord. Daphné, la petite sœur d'Even qui elle aussi témoignait dans le reportage qui leur était consacré, a décliné l'invitation. C'est que son auto préférée n'est pas une auto, mais un camping-car. Et un tel modèle ne figure pas encore au catalogue allemand.

Mais voilà que le circuit des 24 heures se profile. Pris en charge par la direction du centre, ils vont visiter les trois étages de l'immeuble situé juste à côté de la piste, tout au bout de la ligne droite des stands. Au premier étage, la Porsche 919 hybrid, qui a remporté la ronde mancelle au 2017 s'ouvre rien que pour eux. Et même à l'âge, et à la hauteur de leurs 11 ans, l'accès en est compliqué. " C'est petit" glissent-ils en essayant de s'extraire du baquet. Celui qui les attend juste à côté est beaucoup plus pratique et plus sécurisant. Deux simulateurs les accueillent et au volant de ses 919 virtuelles, ils vont rejouer la course victorieuse. Et surtout goûter du bac à sable numérique aux abords de la piste. Après un déjeuner concocté tout exprès pour eux à coups de burgers, une autre auto les accueille, une vraie, dans laquelle ils vont pouvoir circuler aux abords du centre.

"La Taycan, c'est bien, mais les autres Porsche sont bien aussi"

C'est un cabriolet 911 992 jaune flashy. Au-delà de la couleur, c'est le bruit qui impressionne les deux garçons, et l'exiguïté des places à l'arrière du 2+2. Rien à voir avec le silence et l'habitabilité de la Taycan qui les attend pour la route du retour vers Paris et ses bouchons ou il n'est plus question d'accélérations, qu'elles soient le fruit du moteur électrique, ou du Flat 6 de la 911. Des temps d'arrêt qui permettent de recueillir leurs réactions après cette journée pas vraiment comme les autres. Pour Arsène, le plus marquant a été "le repas", voilà les designers et motoristes allemands prévenus. Quant à Even, il est désormais partagé sur la voiture de ses rêves. Car si la Taycan est "bien", les autres modèles de la marque, "sont bien aussi". Un embarras du choix qu''il a quelques années pour démèler.