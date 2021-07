Durant tout l'été, l'auto des voisins devient l'auto des enfants. Tout au long de cette série, nous allons interroger les jeunes générations, dont on nous répète qu'elles se désintéressent de l'automobile. Vrai ou faux ? Petits ou un peu plus grands, ils nous donnent leur avis, jugent l'auto de leurs parents, nous confient le nom de la voiture de leur rêve et s'expriment sur l'avenir de ce mode de transport.

Ils vivent dans le 11e arrondissement parisien et se passent fort bien de voiture au quotidien. Mais dans le parking souterrain, le Peugeot 3008 parental les attend pour partir en week-end, aller voir papi et mamie, et, bien sûr, prendre la route des vacances. Cette voiture, Daphné 7 ans "et demi, s'il te plaît" et son grand frère Even, 11 ans, l'apprécient, certes, mais sans grand enthousiasme. Et d'abord, "on dit une 3008, pas un 3008", qu'on se le dise.

dailymotion L'auto des petits experts - Daphné et Even (7 et 11 ans) rêvent d'une Porsche Taycan et d'un camping-car

En parlant du SUV familial, Even devient professoral : "c'est bien, mais peut mieux faire". Daphné, quant à elle, l'aime bien, mais lui trouve un vilain défaut : "il n'a pas 7 places". Son truc à elle, c'est le 5008. Elle a déjà grimpé à bord du Peugeot à rallonge, et la troisième rangée de sièges, elle en raffole. Pour faire des bêtises loin des parents ? "Pour m'amuser". Nuance !

Une voiture de rêve ? "une Porsche Taycan qui ferait un bruit de Porsche"

Et si une baguette magique pouvait transformer le 3008 en carrosse de rêve ? Even n'hésite pas : "Une Porsche électrique. J'ai eu l'occasion de tester, enfin de monter à bord, d'une Taycan." Mais sa voiture de rêve a un problème : son bruit. "Il y a un faux bruit dans la Taycan, mais c'est pas le bruit d'une Porsche. Ils devraient travailler là-dessus." Le message est passé aux ingénieurs maison.

Daphné a un rêve un tantinet différent. Son truc à elle, on l'a vu, c'est l'espace à bord. Et dans ce domaine, le camping-car est imbattable. "C'est bien, c'est comme si tu te déplaçais avec ta maison". Quant à l'avenir de l'automobile, elle le voit très électrique, comme son frère, qui nuance néanmoins. "Il faudra qu'elles se rechargent plus vite qu'aujourd'hui". Pourtant, même s'il est prolixe de conseils aux ingénieurs chargés de développer ces futures autos, Even n'envisage pas de les rejoindre. Pour l'instant. "Je n'ai pas encore d'idée de métier". Sa sœur au contraire est déjà fixée. "Je serais styliste d'habits". Mais quand on l'informe que certains stylistes travaillent dans l'automobile, elle répond "merci de l'info". Une affaire à suivre…