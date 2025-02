Le Citroën ë-C3 Aircross 100 % électrique est-il le meilleur des C3 Aircross ?

Le ë-C3 Aircross, comme les variantes thermiques, existe en trois niveaux de finition : You, Plus et Max. Et à la différence des versions thermiques, les trois niveaux sont disponibles à la commande, quand le 1.2 100 ch n'est disponible qu'en You et Plus, et l'hybride 1.2 136 ch en Plus et Max.

Si l'entrée de gamme You est chiche en équipements, elle dispose tout de même du strict nécessaire. Une auto des années 2000 pourrait même l'envier : climatisation manuelle, volant multifonctions, régulateur limiteur de vitesse, allumage automatique des feux, radar de recul, lecture des panneaux, alerte active de franchissement de ligne, lève-vitres avant électriques, frein de stationnement électrique, banquette rabattable 2/3-1/3, et évidemment, six airbags, l'ESP, le freinage automatique d'urgence, les suspensions à double butées hydrauliques progressives, ou encore le dock d'accueil pour le smartphone.

La finition Plus, contre 2 100 € supplémentaires, ajoute à l'extérieur les barres de toit noir brillant, les inserts color clips, les sabots de protection sur les boucliers, les vitres arrière surteintées, et à l'intérieur : la caméra de recul, la clim' auto, les vitres arrière électriques, les rétroviseurs rabattables, mais aussi les sièges advanced confort, les projecteurs à LED, l'écran tactile central de 10,25 pouces, la connectivité Android Auto et Apple CarPlay, le plancher de coffre escamotable, les jantes tôle 17 pouces avec enjoliveurs. Elle représente selon nous le meilleur compromis en matière de prix/équipement.

Ceci dit, contre encore 2 100 €, la finition haut de gamme "Max" offre plus encore, avec les feux arrière 3D à LEDs, les jantes alliage 17 pouces, le toit bi-ton, la recharge par induction du smartphone, l'alerte de véhicule dans l'angle mort, le rétroviseur intérieur électrochrome, et la navigation, entre autres.

Ainsi dotée, elle n'oublie rien d'essentiel, même si la concurrence peut faire preuve de plus de raffinement ou de confort, en laissant le choix sur les selleries, les placages, en proposant des sièges chauffants, de l'éclairage d'ambiance, un système multimédia plus évolué, etc. Mais le prix s'en ressent alors...