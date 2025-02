Le Citroën ë-C3 Aircross 100 % électrique est-il le meilleur des C3 Aircross ?

Le nouveau ë-C3 Aircross débarque dans une catégorie des SUV urbains électriques où la concurrence commence à s'organiser gentiment. Son principal concurrent est bien sûr son jumeau technique l'Opel Frontera, qui propose des prestations équivalentes, mais moins de confort, pour un prix en entrée de gamme plus élevé, mais il ne propose que deux niveaux de finition, mieux équipés. À niveau de finition égal, il est très très comparable au Citroën, et son intérieur plus classique peut séduire.

Sinon on trouve uniquement des modèles bien plus chers, positionnés plus haut de gamme que le ë-C3 Aircross. Ces autres modèles justifient leurs prix parfois plus élevés de 10 000 € par des autonomies supérieures, des puissances et performances qui n'ont rien à voir, une qualité de fabrication supérieure. Mais pour ceux qui sont moins exigeants et cherchent plutôt un "prix", les propositions Citroën et Opel sont d'excellents rapports prix/prestations. À la manière de Dacia.

À retenir : presque idéal si vous avez l'utilisation adaptée

Si vous effectuez beaucoup de kilomètres d'une traite, si vous partez en week-end ou en vacances très régulièrement, et que l'autoroute est votre terrain de jeu, le C3 Aircross électrique ne sera pas pour vous.

Mais si vous avez une utilisation urbaine majoritaire, et bien sûr la possibilité de recharger chez vous, cette version à batterie du SUV urbain aux chevrons représente la meilleure. Son agrément de conduite est bien supérieur à celui des versions thermiques. Il est plus doux, moins bruyant, tout aussi confortable.

Et si l'on tient compte du bonus, il est à peine plus cher qu'une version hybride 136 ch : 27 500 € contre 25 800 € pour une finition Plus. Les 1 700 € de différence "seulement" (et même moins si vous êtes éligible à un bonus de 3 000 € ou 4 000 €) seront en effet rapidement absorbés par les économies réalisées en roulant. Le prix au kilomètre est en effet toujours 3 fois inférieur par rapport aux versions thermiques ou hybrides, si l'on recharge à la maison. Mais si l'on va dans cette direction, la version thermique 100 ch coûte 21 800 € (plus 1 074 € de malus 2025) en finition You également et rend les mêmes services, tout en allant, comme l'hybride, bien plus loin que l'électrique avec un plein. On enfonce une porte ouverte.

Par ailleurs, bien sûr, le ë-C3 Aircross a des défauts, il est léger en qualité de fabrication, son équipement n'est pas très techno, son autonomie est limitée, surtout sur autoroute, il n'existe pas en 7 places comme les thermiques. Mais il reste aussi : spacieux, confortable, facile à conduire. Bref, sincèrement agréable.

Donc pour nous, oui, si vous avez une utilisation adaptée à un VE, c'est le meilleur des C3 Aircross, et une proposition de très bon rapport prix/prestation dans la catégorie.

Caradisiac a aimé

Le confort remarquable

La conduite douce

Les performances suffisantes

L'habitabilité aux places arrière

Le volume de coffre

L'ergonomie du poste de conduite et du multimédia

Le tarif canon Caradisiac n'a pas aimé Pas de version 7 places avec cette version électrique

Le plancher plus haut à l'arrière que sur les versions thermiques (à cause de la batterie)

Les bugs résiduels

L'autonomie limitée avec la batterie de 42 kWh utiles

La finition vraiment légère par endroits (mais on ne peut pas tout avoir)