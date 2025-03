Le Leapmotor C10 REEV est une fausse bonne idée

Dans sa finition Style de base, le Leapmotor C10 REEV embarque déjà un équipement de série très généreux avec une climatisation automatique bi-zone, un système audio à 12 haut-parleurs, le grand toit vitré, le chargeur smartphone à induction, les caméras à 360 degrés, des jantes de 18 pouces, les feux à LED avant et arrière et les aides à la conduite semi-autonome de niveau 2.

La finition Design (+ 1500€) ajoute des jantes de 20 pouces, un hayon de coffre motorisé, des vitres arrière surteintées et des sièges avant chauffants et ventilés. Ce C10 REEV s’apparente ainsi à un véhicule « toutes options », même si certains équipements comme les aides à la conduite ne fonctionnent pas aussi bien que chez la concurrence comme on a pu l’expérimenter lors de notre essai.