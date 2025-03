Le Leapmotor C10 REEV est une fausse bonne idée

Avec son prix de base fixé à 37 400€ (remisé actuellement à 35 590€), le Leapmotor C10 REEV se positionne exactement en face des SUV hybrides rechargeables de chez MG (l'EHS se facture 37 990€ avec ses 272 chevaux) et BYD (le Seal U DM-i demande au minimum 37 500€ avec ses 218 chevaux, ou 34 990€ actuellement via une remise). Les autres SUV hybrides rechargeables du marché sont tous plus cher : 41 990€ pour l'Opel Grandland Plug-In de 195 chevaux, 43 490€ pour le Peugeot 3008 au groupe motopropulseur identique ou même 53 900€ avant remise pour le Volkswagen Tiguan !

A retenir : des défauts qui nous paraissent rédhibitoires

Même s'il faudra en reprendre le volant dans d'autres conditions pour cerner plus exactement les qualités et les défauts de ce nouveau C10 REEV, ses prestations nous paraissent décevantes : oui, il peut effectivement parcourir plus de 950 km avec le réservoir d'essence plein et les batteries chargées au maximum. Mais il faut alors veiller à ne jamais rouler avec les batteries vides en raison de performances qui se dégradent beaucoup plus que chez ses concurrents dans ce cas de figure. L'autonomie maximale de l'engin en roulage électrique surclasse peut-être légèrement celle du groupe motopropulseur hybride rechargeable de Stellantis ou celui de Volkswagen (et encore, il faudrait les comparer sur le même terrain pour en être sûr), mais ces véhicules-là demeurent plus utilisables une fois les accumulateurs épuisés et plus homogènes au global. Même remarque pour le MG EHS, qui conserve un niveau de performance plus correct une fois ses batteries vidées.

Ajoutez les problèmes expérimentés pendant notre essai avec les aides à la conduite et vous obtenez un véhicule qui semble nécessiter encore un peu de mise au point. Dans la pratique, il n'est tout simplement pas conçu pour fonctionner correctement avec les batteries à plat. A sa décharge (c'est le cas de le dire), il semble capable de bien se comporter sur de longues distances en le laissant dans ses modes hybrides assurant une gestion de la batterie optimale, mais au prix d'une consommation d'essence pas spécialement basse (il faudra des relevés plus précis sur ce point). Dommage car son excellent niveau d'insonorisation nous a impressionnés avec un moteur thermique vraiment discret depuis l'intérieur même à pleine charge.

Caradisiac a aimé

La présentation intérieure soignée

L'agrément avec les batteries pleines

La très bonne insonorisation

Caradisiac n'a pas aimé

Le volume de coffre relativement réduit

Les performances catastrophiques avec les batteries vides

Les ADAS déficientes sur nos modèles d'essai

f