41 990€ (avec une remise à 39 510€ au moment où nous écrivons ces lignes), voilà le prix de base de l’Opel Grandland Plug-In de 195 chevaux dans sa finition de base Edition. L’addition monte à 45 990€ pour notre modèle d’essai en finition GS haut de gamme, soit un positionnement intéressant face aux autres SUV compacts hybrides rechargeables : le Peugeot 3008 pareillement motorisé démarre à 43 490€ (avec une remise additionnelle de 2 000€ actuellement), le Ford Kuga PHEV de 243 chevaux débute à 46 090€ avant remise, le Kia Sportage à brancher de 245 chevaux commence à 45 940€, le Hyundai Tucson Plug-In de 253 chevaux demande au minimum 42 300€, le Volkswagen Tiguan e-Hybrid de 204 chevaux coûte 53 900€ au minimum et le Toyota Rav4 hybride rechargeable de 306 chevaux se facture 58 050€. Seuls les Chinois restent plus abordables : le MG EHS de 272 chevaux s’affiche à 37 990€ et le BYD Seal-U DM-i de 218 chevaux est à 37 500€ (et même 34 990€ en ce moment avec une généreuse remise).

A retenir : objectivement mieux qu’un Peugeot 3008

Si l’on doit considérer un SUV familial hybride rechargeable comme un véhicule confortable offrant la meilleure habitabilité possible, le nouveau Grandland Plug-In surclasse le Peugeot 3008 équipé de la même technologie puisqu’il se montre plus logeable et particulièrement agréable à utiliser en conduite normale (avec un groupe motopropulseur peu énergivore même quand les batteries sont totalement déchargées et aux performances suffisantes), tout en restant sensiblement moins cher que les Volkswagen Tiguan et autres Cupra Terramar. A l’inverse, ces derniers restent plus intéressants à conduire.

Le Grandland Plug-in se fait en revanche battre au registre prix-prestations par ses deux concurrents chinois aux tarifs vraiment canon. Par rapport à ces derniers, son design ultra-épuré et son image « allemande » (malgré son ADN fortement français) pourront-ils séduire les clients ? D’une certaine façon en tout cas, il donne quand même l’impression d’un produit plus affirmé que le précédent modèle, à la « personnalité » différente de son cousin français.

Caradisiac a aimé

L'habitabilité au sommet

Le fonctionnement du groupe motopropulseur en conduite tranquille

Le confort de la suspension FSD

Caradisiac n'a pas aimé

Comportement dynamique quelconque

Pas de charge rapide