De série dans sa finition de base Edition, l’Opel Grandland Plug-in possède des jantes alliage de 19 pouces au style un peu banal et n’a pas droit à la calandre éclairée (jusqu’au badge à l’éclair). Sa planche de bord se contente aussi d’une tablette tactile centrale de 10 pouces mais il y a déjà une climatisation bi-zone, la connectivité smartphone sans fil, les radars avant et arrière et un pack Drive Assist qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif et le système d’aide au maintien dans la voie.

Le niveau GS (+3 400€) ajoute des jantes plus séduisantes, la calandre éclairée de LED et les optiques matricielles « Pixel HD » dont la technologie n’a rien à envier à celle de Porsche et des marques premium allemandes. Outre le grand écran tactile central de 16 pouces intégrant la navigation connectée, il y a aussi une caméra de recul à 180 degrés et surtout les fameux sièges certifiés AGR.

Cette dotation ne détonne pas dans la catégorie, même si l’équipement de série reste bon en valeur absolue quand on le compare à ses concurrents (surtout au registre des aides à la conduite).

Le point techno : le FSD (uniquement sur le Plug-In et l'électrique) Outre sa technologie d’éclairage matriciel très poussée, ce Grandland de seconde génération se distingue du Peugeot 3008 par son amortissement « FSD » pour « Frequency Selective Damping (signé Koni) dont le principe de fonctionnement rappelle celui de la dernière BMW Série 1. Non piloté électroniquement, il repose sur des amortisseurs à double circuit hydraulique permettant de modifier leur tarage en fonction de l’intensité des oscillations : ils s’affermissent quand la route est lisse et s’assouplissent sur les grosses irrégularités. Ce système a été introduit pour la première fois chez Opel sur l’Astra GSe en 2023.