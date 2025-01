L’Opel Grandland sous les feux des projecteurs au salon de Bruxelles 2025

Comme l’ancien opus, il partage ses dessous avec le Peugeot 3008, de seconde génération bien sûr. Pourtant, rien ne permet de le distinguer au premier abord tant, leur style diffère. La stratégie ici n’a rien à voir avec celle du duo Citroën C3 Aircross/Opel Frontera.

Ce nouveau Grandland prend de l’ampleur, avec une longueur portée à 4,65 m (+20 cm). Une majoration qui lui offre une ligne générale plus élancée. Il reprend les codes visuels du concept Experimental vu en août 2023 et ceux de la marque avec notamment le Vizor. Le profil est plus classique, mais reste homogène et équilibré, tandis que l’arrière cède à la mode du moment : le bandeau lumineux, avec en prime le lettrage Opel éclairé. Ceux qui jugent le Peugeot 3008 trop spectaculaire pourraient s’y retrouver avec ce SUV allemand.

Le spectacle est également moins impressionnant à l’intérieur, mais l’ensemble se révèle convaincant. Le conducteur profite d’un petit combiné derrière le volant et d’un grand écran tactile de 16 cm de diagonale. Pour plus de praticité, les commandes de climatisation restent séparées et les rangements assez volumineux. En revanche, la finition n’est pas aussi soignée qu’à bord de son cousin sochalien.

Grâce à sa longueur accrue, les passagers arrière sont bien reçus avec de l’espace et une banquette plutôt confortable. Dommage qu’elle ne coulisse pas, elle se rabat simplement en trois parties (40/20/40). Quant au coffre, il évolue très peu en cubant de 550 à 1 641 litres. Les systèmes Varioflex des anciens Zafira et Meriva sont bel et bien passés aux oubliettes.

En reprenant la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, les moteurs dont il bénéficie sont connus. Ainsi, se niche sous le capot le 1.2 l essence à trois cylindres et hybridation 48V de 136 ch, ainsi qu’un quatre cylindres 1.6 l hybride rechargeable de 195 ch, capable de rouler 85 km en électrique. Enfin, la version électrique fait appel à un bloc de 213 ch associé à une batterie de 73 kWh (523 km d’autonomie) ou de 82 kWh (585 km d’autonomie).

Cet Opel Grandland n’aura pas la vie facile puisque les concurrents sont très nombreux sur ce segment. Il peut mettre en avant un positionnement tarifaire intéressant (à partir de 37 000 €), sans pour autant faire réellement la différence.

L'instant Caradisiac

C'est joli d'illuminer les calandres et logo, mais cela se répercute sur les primes d'assurance. En cas de choc, leur remplacement est bien plus coûteux. L'Opel Frontera n'est le seul dans ce cas.