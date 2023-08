Présentation vidéo - Opel Experimental Concept : le Blitz livre sa vision de l'avenir

Oubliez l'image consensuelle voire austère d'Opel. Depuis son rachat par PSA (devenu Stellantis) en 2017, la marque a déjà opéré de profonds changements esthétiques avec notamment des Mokka et Astra aux personnalités plus fortes. Et elle ne s'endort pas sur ses lauriers : la preuve avec ce nouveau concept Experimental qui préfigure une berline compacte 100 % électrique d'environ 4,50 m de long, prévue pour 2026.

Le profil est tendu et élancé avec un pavillon plongeant vers la poupe et des canaux chargés de diriger les flux d'air du bouclier avant au court capot et à travers les ailes arrière, l'objectif étant de réduire le coefficient de traînée pour approcher une valeur exemplaire de 0,20. La clef pour obtenir des autonomies suffisantes sur autoroute avec des batteries de taille raisonnables.

Le travail de l'aérodynamique conduit également les designers à travailler sur les éléments périphériques en imaginant, par semple, d'inédits rétroviseurs caméras juste derrière les vitres arrière. Reste à voir ce que cela donne dans la pratique, sachant que les portes ne seront pas dans le champ de vision…

Côté design, le concept révèle des éléments inédits que l'on retrouvera sur d'autres modèles, notamment un logo légèrement redessiné (l'éclair est désormais scindé en deux parties) et lumineux, la législation européenne prévoyant d'autoriser ce genre de fantaisie à partir de 2024. Également lumineuses, des lignes horizontales et verticales à l'avant comme à l'arrière permettront de reconnaître la future Opel de nuit, au premier coup d'œil. La calandre également, est très travaillée. Profonde, elle donne un effet 3D aux projecteurs intégrés et aux clignotants à défilement.

La plateforme, qui devrait logiquement être partagée avec de futures Citroën et Peugeot, entre autres, permet de plus grandes libertés de conception que celles des modèles thermiques, notamment des porte-à-faux courts, et un empattement long qui devrait profiter à l'espace habitable. L'intérieur justement, s'annonce révolutionnaire.

Bien décidé à désintoxiquer ses occupants des outils numériques, le modèle définitif délaissera les grands écrans au profit d'un large panneau transparent sur toute la largeur de la planche de bord qui sera chargé d'afficher des hologrammes informant sur les différentes données de conduite (vitesse, niveau de batterie, autonomie, GPS) et d'infodivertissement (musique, messages, etc.). De bon augure, même si l'on attend de voir le résultat avec impatience…

Suivant la tendance à la sobriété et aux matériaux "verts", Opel annonce également l'emploi massif de matériaux recyclés et recyclables. Le mobilier sera simplifié : peu de choix dans les couleurs et les motifs donc, les ambiances intérieures seront principalement assurées par des éclairages à LED personnalisables. Ce qui n'empêche pas d'imaginer des sièges très design, inspirés des années 1970, comme nous avons pu le voir sur des dessins confidentiels…

Alors bien sûr, on a encore affaire à un modèle électrique. Mais difficile d'y échapper. D'ailleurs, Opel annonce que tous ses modèles qui sortiront à partir de 2025 seront "zéro émission". Quoi qu’il en soit, le regain d'intérêt pour les berlines, forcément moins énergivores, ravira les anti-SUV…