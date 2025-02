La 911 Dakar convertie à l'hybride ?

Recette miracle pour certain, sacrilège pour d'autres, l'hybration d'un modèle sportif a une fonction déculpabilisante pour son possesseur même si, dans le cas d'une 911 GTS T-Hybrid, de lourds malus viennent lui rappeler que le six cylindres turbo essence nuit toujours à la planète, faute d'une grosse batterie rechargeable permettant de rouler longtemps à l'électrique.

Selon le site anglais autocar.co.uk, Porsche songerait à relancer la version Dakar de la 992, restylée récemment, avec la même mécanique, histoire de rendre les sorties hors bitumes plus propre, sinon moins sales. Une série limité à quelques milliers exemplaires, tout comme le précédent, qui pour rappel à été produit au nombre de 2500 jusqu'en novembre 2024.

Pour rappel, la mécanique en question utilise un moteur six cylindres à plat 3.6 suralimenté 485 ch dont le seul et unique turbo voit sa turbine de gaz actionnée par un générateur de 15 chevaux, tandis qu’un second électromoteur de 55 chevaux est intégré dans la boîte double embrayage PDK. De concert, l'ensemble développe 541 chevaux et 610 Nm de couple en pointe.

Des performances en progrès donc, sachant que le 3.0 litres biturbo de la précédente 911 Dakar, qu'elle partageait avec l'ancienne GTS, développait 480 ch et 570 Nm. Par ailleurs, on peut espérer un gain significatif en consommation. Forcément, le tarif devrait être revu à la hausse, sachant que le précédent modèle réclamait déja 226689 €.

