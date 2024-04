La biellette, cette inconnue qui affecte la tenue de route

Les biellettes sont des éléments à part entière de la suspension et de la direction de la voiture. Elles sont essentielles au maintien de la trajectoire du véhicule dans la mesure où, pour simplifier, elles relient les roues au volant. Techniquement, ce ne sont ni plus ni moins que des tiges articulées qui effectuent des mouvements horizontaux permettant de pousser ou tirer les roues directrices, mais également verticaux pour que ces dernières suivent les modifications de la suspension du véhicule et notamment de la barre anti-roulis en fonction de l’état de la route. Ainsi lorsque vous prenez un virage, la rotation du volant entraîne celle de la colonne de direction qui emmène à son tour le déplacement de la crémaillère. L’ordre donné est ainsi transmis via les biellettes.

En quoi les biellettes sont-elles si importantes ?

Les biellettes font partie du système de suspension du véhicule mais elles assurent également la répartition du transfert de mouvement et le lien entre la barre antiroulis et le bras de commande qui assure l’angle de carrossage des roues. Les biellettes sont ainsi formées d’une tige articulée aux extrémités de laquelle sont fixées deux rotules.

L’importance des biellettes prend toute sa valeur lorsque vous roulez sur un dos-d'âne ou dans une ornière. Si vous abordez le dos-d'âne sur toute la largeur du train les deux roues vont se soulever de concert, sans tension ni torsion. Mais si vous abordez un ralentisseur d’un seul côté vous ne soulevez qu’une partie de la barre antiroulis qui va pivoter grâce à la force des biellettes qui réduiront de même la force de torsion verticale ce qui évitera à la barre de ployer sous l’action d’un effort trop important.

Quels sont les symptômes d'une biellette usée ou abîmée ?

Comme toute pièce mécanique une biellette s’use plus ou moins rapidement en fonction des conditions d’utilisation de votre véhicule, des chocs contre les trottoirs lorsque vous vous garez, mais aussi de l’état des routes. Sans oublier les éléments, la corrosion qui arrive avec les éléments, le manque de lubrification et plus simplement le vieillissement naturel de la pièce. Une biellette de direction usée ou abîmée vous alerte par différents symptômes :

Un claquement, un grincement ou des bruits métalliques inquiétants en provenance du train avant ou de la suspension lors des manœuvres de direction ou lorsque vous roulez sur des routes mal entretenues.

Une tenue de route défectueuse avec un manque d’adhérence du véhicule dans les courbes ou une sensation que votre véhicule « flotte », rendant votre conduite imprécise.

Une sensation de vibration de la voiture lorsque vous abordez un virage.

Une usure prématurée et/ou inégale des pneus.

Une fuite de liquide qui peut être due à un joint usé sur la ou les rotules.

Un jeu excessif lorsque vous tirez sur une roue en suspension.

Néanmoins dans la majorité des cas, plus que la biellette en elle-même, ce sont les rotules qui posent problème.

Comment vérifier les biellettes ?

Un moyen de très simple de vérifier que les biellettes, et surtout les rotules, sont en bon état est de surélever la voiture à l’aide d’un cric, de placer une chandelle sous le châssis et de secouer la roue verticalement. Si vous constatez un jeu dans le mouvement il s’agit sans nul doute d’un signe que la biellette ou l’une des rotules doivent être changées. À défaut, votre véhicule se comportera en virage comme un bateau sur la mer en gîtant de plus en plus.

De même, si une biellette est usée, il y a de fortes chances pour que son homologue ne soit guère en meilleur état. Il est par conséquent préférable bien souvent de changer les deux simultanément car, en théorie, l’usure se fait de façon simultanée.

Changer une ou deux biellettes qu’est-ce que ça coûte ?

Tout dépend évidemment du modèle de votre voiture. Une biellette de direction coûte de 22,50 € sur les sites spécialisés en pièces détachées sur internet à plusieurs centaines d’euro si vous conduisez une voiture de sport haut de gamme. Comptez en moyenne 55 € pour un véhicule standard, soit une centaine d’euros pour les deux si vous vous sentez capable de faire le travail vous-même.

En passant par un garagiste il faut ajouter le temps de main-d’œuvre et le prix du parallélisme que, de toute façon, vous devrez faire effectuer si vous avez changé vos biellettes vous-même, donc aux environ de 300 €.

La biellette de direction fait partie des éléments vitaux de votre véhicule pour votre sécurité. Sans elle, vos roues avant ne tourneront pas donc avant de mégoter sur la facture du garage, à vous de voir où vous placez votre sécurité.