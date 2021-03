La BMW M2 sera votre dernier plaisir automobile

Chez BMW, l'avenir se conjugue à l'électrique pour se mettre au diapason des normes qui, si elles n'interdisent pas ouvertement le moteur à combustion, font tout pour le mettre au bord du gouffre. Il y a donc des chances que l'actuelle Série 3 soit la dernière à avoir droit à des versions 100 % thermiques. De très fortes chances, même.

La Série 3 est développée sur la plateforme CLAR, inaugurée par la Série 7 G11 voilà six ans. D'ici 2025, BMW aura bien avancé sur le développement de la future Série 3, qui passera très probablement sur une autre plateforme. En effet, la CLAR est faite pour s'accommoder du moteur à combustion et de l'hybride rechargeable. Si une récente mise à jour a permis à BMW d'adapter la plateforme CLAR à l'électrique (iX3, iX et i4 reposent sur cette "boîte" à outils modulable), elle reste pour l'heure pensée pour faire du tout en un.

Oliver Zipse a déjà confirmé que la prochaine version de la plateforme CLAR, prévue pour 2025 (et le renouvellement de la Série 3, donc), s'orientera plus que jamais vers les BEV (Battery Electric Vehicle). Et elle embarquera avec elle toute la gamme de la Série 2 au X8, les gammes compactes étant développées sur une autre plateforme, avec Mini. Vous voyez où nous voulons en venir ? La future, future M2 sera à haute dose d'électrons...

Celle qui arrivera cette année sera donc la dernière, sauf grande surprise, à moteur six cylindres en ligne, transmission arrière et, soyons fous, boîte manuelle. C'est bien le seul cocktail du genre disponible en Europe et qui n'arrive pas à un prix délirant. Le plaisir automobile par excellence sur le papier, qui s'est déjà vérifié au volant avec la Série 1M et l'actuelle M2. Alors si vous le pouvez, foncez vers cette M2, histoire de goûter au fruit déjà défendu de la combustion contrôlée.