La BMW M3 break Touring confirmée

La firme allemande créer l'événement dans la communauté BMW en confirmant le lancement prochain de la BMW M3 break Touring. Il n'en fallait pas plus pour que le spécialiste de la tablette graphique du site BMW Blog zer.o.wt publie en ligne sa vision de cette version très attendue.

Conformément aux autres modèles récents badgés M, la BMW M3 Touring recevra la très controversée calandre grand format. Deux doubles sorties d'échappement, un kit carrosserie spécifique, un capot bombé et des jantes au diamètre majoré seront également de la partie. Côté technique, la BMW M3 bénéficiera d'après les bruits de couloir d'un bloc S58 3,0l six cylindres biturbo d'environ 470 chevaux. La cavalerie transitera au sol via un système quatre roues motrices xDrive dont le conducteur peut envoyer l'intégralité de la puissance à l'arrière.

BMW lancera pour rappel le coupé M4 cet automne. Cette version break Touring suivra d'après les rumeurs plus tard à l'occasion du restylage de la grande berline Série 3. Comprenez par là qu'elle adoptera une présentation légèrement différente.