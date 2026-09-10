La Byd Dolphin G de base n’existe qu’avec les petites batteries dans la finition « Active ». Elle possède des jantes de 16 pouces et possède une tablette tactile centrale plus petite à bord (10,1 pouces au lieu de 12,8 sur les autres finitions), mais elle possède déjà les aides à la conduite de niveau 2, la climatisation automatique, la caméra de recul, la connectivité smartphone. Elle aussi le choix entre l’intérieur noir et la finition grise et ne manque d’aucun équipement indispensable.

Dès le niveau supérieur « Boost », la Dolphin G augmente la taille de son écran tactile central, gagne la fonction V2L, une recharge smartphone par induction ou encore des sièges avant chauffants. La finition « Comfort » ajoute les caméras 360, les jantes de 18 pouces, une sellerie en TEP / tissu, un siège conducteur réglable électriquement, les systèmes intégrés de Google Maps et le toit vitré panoramique. Enfin, la finition Sport inclut une sellerie en suédine, des jantes noires et un pare-chocs arrière peint.