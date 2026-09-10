Affichée à partir de 23 990€ dans sa version de base, la BYD Dolphin G monte à 26 990€ avec les grosses batteries. Elle ne compte aucune concurrente hybride rechargeable dans sa catégorie et coûte le prix d’une Renault Clio hybride non rechargeable de base (160 chevaux), facturée au minimum 24 600€. Demandant au moins 24 850€ avant remise, la Toyota Yaris hybride de 116 chevaux s’incline aussi. Chez les hybrides non rechargeables, la MG3 de 195 chevaux coûte encore moins cher avec ses 19 990€ en prix de base (remisée actuellement à 18 990€ !). Mais la BYD bénéficie elle aussi d’une remise au lancement (de 2 000€), abaissant son prix de base à 21 990€. Elle demande ainsi une rallonge de 3 000€ par rapport à la moins chère des citadines hybrides du marché, qui vaut le coup pour ceux qui peuvent effectuer des trajets d’une trentaine de kilomètres tous les jours en mode 100% électrique.

A retenir : l’entrée de gamme est sans doute la meilleure

La BYD Dolphin G en finition « Comfort » que nous avons essayé bénéficie d’un équipement intérieur de pointe, d’un agrément de conduite excellent, d’une autonomie en conduite 100% électrique flirtant avec les 100 kilomètres en dehors de la ville et reste aussi parfaitement utilisable lors de longs voyages. Mais elle coûte 28 490€ avant remises, ce qui commence à faire cher pour une citadine. Voilà pourquoi c’est bien l’entrée de gamme, à 23 990€ ou même 21 990€ avec la remise du lancement, qui nous paraît la plus recommandable dans la gamme de cette citadine hybride rechargeable unique sur le marché : déjà bien équipée et aussi pratique en voyage, elle peut dépasser les 30 km en conduite 100% électrique malgré ses petites batteries et coûte à peine plus cher qu’une Renault Clio d’entrée de gamme ! Certes, MG fait encore plus fort avec sa MG3 non rechargeable actuellement affichée à 18 990€ avec une remise. Mais les 3 000€ de différence peuvent parfaitement s’annuler pour ceux qui possèdent de quoi charger chez eux et/ou au bureau et la BYD offre un meilleur agrément. Rouler au quotidien quasiment gratuitement avec une citadine à prix serré tout en pouvant partir loin sans la moindre limite, voilà l’intérêt de cette Dolphin G. Sur le haut de gamme, en revanche, on imagine que les clients auront plutôt tendance à lorgner du côté de l’Atto2 DM-i nettement plus spacieux à l’arrière, toujours proposé à partir de 26 990€ avant remises. L’habitabilité aux places arrière constitue ainsi la seule vraie limite « familiale » de la Dolphin G.

Caradisiac a aimé

L'agrément de conduite

L'autonomie totale

Le volume de coffre

Le prix de la version de base

Caradisiac n'a pas aimé

L'espace décevant aux places arrière

La position de conduite un peu bizarre

Bugs de l'interface et parfois des ADAS

Version haut de gamme moins intéressante financièrement