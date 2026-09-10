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Byd Dolphin G

Essai

Voiture hybride rechargeable la moins chère du marché, la BYD Dolphin G pose un problème tout bête

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides rechargeables

Cédric Pinatel

5  

5. La fiche technique de la BYD Dolphin G

 

Voiture hybride rechargeable la moins chère du marché, la BYD Dolphin G pose un problème tout bête

Les chiffres clés

Byd Dolphin G DM-I PHEV 7.4 KWH ACTIVE Byd Dolphin G DM-I PHEV 18.3 KWH COMFORT
Généralités    
Date de commercialisation 10/09/2026 10/09/2026
Dimensions    
Longueur 4,16 m 4,16 m
Largeur sans rétros 1,82 m 1,82 m
Hauteur 1,57 m 1,57 m
Empattement 2,61 m 2,61 m
Volume de coffre mini 425 L 425 L
Volume de coffre maxi 1 225 L 1 225 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 440 Kg 1 440 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Hybride essence électrique Hybride essence électrique
Puissance fiscale 4 CV 4 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 500 cm3 1 500 cm3
Puissance 177 ch 212 ch
Couple NC NC
Boîte de vitesses Automatique Automatique
Nombre de rapports 1 1
Roues motrices AV AV
Performances / consommation    
Vitesse maximum 180 km/h 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.3 s 8.3 s
Consommation mixte -- 1.4 Litre / 100 km
Emissions de CO2 60 g/km (nedc) 32 g/km (nedc)
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