Voiture hybride rechargeable la moins chère du marché, la BYD Dolphin G pose un problème tout bête
5. La fiche technique de la BYD Dolphin G
Les chiffres clés
|Byd Dolphin G DM-I PHEV 7.4 KWH ACTIVE
|Byd Dolphin G DM-I PHEV 18.3 KWH COMFORT
|Généralités
|Date de commercialisation
|10/09/2026
|10/09/2026
|Dimensions
|Longueur
|4,16 m
|4,16 m
|Largeur sans rétros
|1,82 m
|1,82 m
|Hauteur
|1,57 m
|1,57 m
|Empattement
|2,61 m
|2,61 m
|Volume de coffre mini
|425 L
|425 L
|Volume de coffre maxi
|1 225 L
|1 225 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|1 440 Kg
|1 440 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|4 CV
|4 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 500 cm3
|1 500 cm3
|Puissance
|177 ch
|212 ch
|Couple
|NC
|NC
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Automatique
|Nombre de rapports
|1
|1
|Roues motrices
|AV
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.3 s
|8.3 s
|Consommation mixte
|--
|1.4 Litre / 100 km
|Emissions de CO2
|60 g/km (nedc)
|32 g/km (nedc)
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