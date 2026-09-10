La BYD Dolphin G (à partir de 176 chevaux et de 23 990€ avant remises) s'évalue dans la catégorie des citadines hybrides rechargeables...qui ne compte aucune concurrente ! En élargissant aux hybrides on peut citer :

-La Toyota Yaris hybride (à partir de 116 chevaux et 24 850€ avant remises).

-La Renault Clio hybride (160 chevaux et 24 600€ avant remises).

-La MG3 (195 chevaux et à partir de 19 990€ avant remises).

-La Honda Jazz hybride (122 chevaux et à partir de 28 160€ avant remises).

-La Dacia Sandero Hybrid 155 (155 chevaux et à partir de 19 990€).