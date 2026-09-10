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Byd Dolphin G

Essai

Voiture hybride rechargeable la moins chère du marché, la BYD Dolphin G pose un problème tout bête

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides rechargeables

Cédric Pinatel

5  

4. Notre note de la BYD Dolphin G face à la concurrence

 

Voiture hybride rechargeable la moins chère du marché, la BYD Dolphin G pose un problème tout bête

La BYD Dolphin G (à partir de 176 chevaux et de 23 990€ avant remises) s'évalue dans la catégorie des citadines hybrides rechargeables...qui ne compte aucune concurrente ! En élargissant aux hybrides on peut citer :

-La Toyota Yaris hybride (à partir de 116 chevaux et 24 850€ avant remises).

-La Renault Clio hybride (160 chevaux et 24 600€ avant remises).

-La MG3 (195 chevaux et à partir de 19 990€ avant remises).

-La Honda Jazz hybride (122 chevaux et à partir de 28 160€ avant remises).

-La Dacia Sandero Hybrid 155 (155 chevaux et à partir de 19 990€).

BYD Dolphin G
Budget
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
 
Pratique
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Rapport prix/équipements
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Sur la route
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
 
Sécurité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 13,2 /20
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