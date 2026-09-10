Voiture hybride rechargeable la moins chère du marché, la BYD Dolphin G pose un problème tout bête
4. Notre note de la BYD Dolphin G face à la concurrence
La BYD Dolphin G (à partir de 176 chevaux et de 23 990€ avant remises) s'évalue dans la catégorie des citadines hybrides rechargeables...qui ne compte aucune concurrente ! En élargissant aux hybrides on peut citer :
-La Toyota Yaris hybride (à partir de 116 chevaux et 24 850€ avant remises).
-La Renault Clio hybride (160 chevaux et 24 600€ avant remises).
-La MG3 (195 chevaux et à partir de 19 990€ avant remises).
-La Honda Jazz hybride (122 chevaux et à partir de 28 160€ avant remises).
-La Dacia Sandero Hybrid 155 (155 chevaux et à partir de 19 990€).
|BYD Dolphin G
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,2 /20
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