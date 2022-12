La BYD Dolphin sort de l’eau

BYD a présenté sur son stand du Mondial de Paris quatre modèles que l’on croisera très prochainement sur nos routes : la grande berline Han, une seconde un peu moins longue Seal, un grand SUV Tang et un autre SUV plus compact, l’Atto 3. On pouvait également s’attendre à découvrir la Dolphin, une berline compacte présentée sous la forme d’un concept nommé EA1 au salon de Shanghai en 2021. Si elle fût absente du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, elle est pourtant bel et bien en France. Un cliché rapporté par un de nos lecteurs le prouve (merci Rémi).

Prise à son insu à Villeneuve d’Ascq (Hauts-de-France), la compacte chinoise est encore, en partie, en tenue de camouflage. Cependant, la forme de la signature lumineuse, la découpe du capot, l’emplacement des rétroviseurs et le vitrage latéral ne fait aucun doute sur le modèle, il s’agit bien de la Dolphin. Sous ses airs de berline sage se cache une voiture adaptée à notre marché.

Son gabarit est compact avec une longueur de 4,12 m, une valeur légèrement inférieure à celle de la MG 4, la dernière offensive chinoise sur notre marché. Ensuite, elle serait équipée de deux batteries aux capacités différentes : 30 et 44 kWh. Son autonomie se situerait entre 300 et 400 km, mais sa plateforme acceptant jusqu’à 800 Volts lui permettrait des recharges rapides. En théorie, elle pourrait récupérer 150 km en 5 minutes.

Une BYD Dolphin à partir de 25 000 € ?

Il est encore trop tôt pour parler de prix, mais il sera, sans aucun doute, compétitif. Une MG 4 équipée d’une batterie de 51 kWh débute à 28 990 € (hors bonus écologique déduit). Avec un accumulateur de « seulement » 30 kWh, cette BYD Dolphin pourrait alors s’afficher sous la barre des 25 000 €. Cette nouvelle BYD pourrait apparaître en 2023 et il n’est pas exclu que sa production soit européenne. En effet, le vice-président de Build Your Dreams, Li Ke, a récemment fait savoir qu’il projette d’ouvrir deux usines sur le Vieux Continent.