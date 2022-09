Présentation - MG 4 : la berline compacte électrique qui fait trembler la concurrence.

Jusqu’à présent, le constructeur MG proposait chez nous des véhicules déjà vus en Chine, un poil datés comme le SUV ZS, mais offrant un rapport prestations/prix attractif. Avec le renfort cette année des Marvel R et MG 5, un réseau comptant désormais 120 points de vente, la marque s’est installée dans le paysage automobile français. Aujourd’hui, la MG 4 arrive avec une plate-forme MSP inédite, une technologie de batteries évoluée, un design percutant et une fiche tarifaire débutant à seulement 28 990 €. Nous avons pu la découvrir dans les coursives du Groupama Stadium de Lyon.

Un design affirmé

Première surprise, la MG4 ne cherche pas à imiter les SUV. Son allure est dynamique, son capot plongeant, et son profil est bien celui d’une berline compacte cinq portes. La face avant est marquée par des entrées d’air de chaque côté du bouclier et d’imposantes optiques à LED. Le profil semble compact malgré une longueur de 4,28 mètres, soit deux centimètres de plus qu’une Volkswagen ID.3, cible désignée de cette MG 4. Preuve de son profil dynamique, la chinoise se contente d’une hauteur de 1,50 mètre, sept centimètres de moins qu’une ID.3.

L’arrière de la voiture a été particulièrement soigné avec là aussi des feux LED, mais également, sur la version supérieure Luxury, un bandeau lumineux traversant toute la largeur du véhicule, et abritant en son centre, le logo MG. Mais c’est le prolongement du pavillon qui surprend. Le spoiler coupé en deux parties vient affirmer encore un peu plus la singularité de cette compacte électrique. Notre version orange était dotée de rétroviseurs, toit contrastant et bas de caisse en forme de virgule de couleur noirs.

Un habitacle plus moderne

Disons-le tout de suite, l’habitacle de la MG4 présente un bond en avant comparé aux autres modèles de la gamme, de conception plus ancienne. L’ensemble est moderne bien que très classique et désespérément noir. Une option avec sellerie de couleur gris clair est disponible. Le conducteur bénéficie dès la version Standard d’un compteur numérique 7'', mais également d’un écran tactile central de 10,25'' doté d’Android Auto et d’Apple CarPlay. La partie supérieure de la planche de bord hérite d’un revêtement doux au toucher alors que les assemblages sont en net progrès.

À l’arrière, malgré une voiture plutôt basse, l’habitabilité est bonne. La garde au toit conviendra même aux plus grands, alors que la banquette se montre particulièrement confortable pour deux passagers. Le volume du coffre offre pour sa part de 350 à 363 litres en configuration 5 places et de 1 165 à 1 177 litres banquette rabattue.

Le plaisir de conduite au rendez-vous ?

Premier modèle MG sur le segment des compactes, la MG 4 profite de la nouvelle plateforme MSP pour “Modular Scalable Platform”. Une base modulaire qui va permettre à son constructeur de développer d’autres modèles deux et quatres roues motrices, de différentes tailles, nous y reviendrons plus loin. Bonne nouvelle pour les amateurs de conduite sportive, cette MG 4 est une propulsion, “avec une répartition des masses idéales” selon le constructeur chinois. Pour enfoncer le clou, MG insiste sur la conception de sa batterie. Développée par la maison mère SAIC Motor en partenariat avec le fabricant CATL, cette batterie est la plus fine de la catégorie, avec une hauteur de seulement 110 mm. De quoi abaisser encore le centre de gravité de cette compacte dynamique. Mais quelles sont les capacités disponibles ?

Une autonomie de 450 kilomètres

Cette batterie de nouvelle génération est initialement disponible en deux versions, 51 kWh et 64 kWh permettant une autonomie respective de 350 et 450 kilomètres en cycle WLTP. Côté puissance, la petite version 51 kWh développe déjà 170 ch sur l’essieu arrière. La version à grande batterie affiche 204 ch pour accélérer de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes. La vitesse maximale est bridée à 160 km/h. Ces batteries baptisées “One Pack” par MG promettent une durée de vie plus longue grâce à un nouveau système de refroidissement. Détail intéressant, les utilisateurs pourront acheter une petite batterie dans un premier temps, puis la remplacer par une grande, si le besoin se fait sentir. Une conception évolutive qui prévoit également la possibilité de passer de 400 à 800 V à l’avenir, pour des charges encore plus rapides.

Un tarif qui fait mal

Cette MG 4 présente de sérieux atouts mais c’est le tarif qui pourrait emporter la décision. En version Standard, avec 350 km d’autonomie et 170 ch, la MG 4 débute à 28 990 € ! Une fois le bonus écologique déduit, on tombe à 22 990 €. Comparé à une Renault Megane E-Tech d’entrée de gamme, l’écart se chiffre à 6 210 €. Une Renault qui affiche 40 ch de moins et rend à la MG une cinquantaine de km d’autonomie. À équipement égal, l’écart se creuse encore avec la concurrence.

Dans le détail:

MG 4 Electric Standard - 51 kWh 125 kW / 170 ch 2WD : 28 990 € (bonus écologique de 6 000 € non déduit).

MG 4 Electric Comfort - 64 kWh 150 kW / 204 ch 2WD : 32 990 € (bonus écologique de 6 000 € non déduit)

MG 4 Electric Luxury - 64 kWh 150 kW / 204 ch 2WD : 34 990 € (bonus écologique de 6 000 € non déduit.)

Un équipement très complet

En finition de base, la MG 4 propose déjà toutes les aides à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif, l’avertissement de collision frontale, de somnolence, de respect de la vitesse ou encore le freinage automatique d’urgence. La climatisation automatique est de série, tout comme la connectivité Apple Car Play et Android Auto. La finition intermédiaire Comfort ajoute les volets actifs, les jantes de 17 pouces, ou encore les vitres surteintées. En finition Luxury, c’est byzance avec le cuir, les commandes vocales, la caméra 360 degrés, la Wifi ou encore l'infodivertissement et connectivité iSMART.

Bilan, un sacré challenger

De conception moderne, plaisante à regarder, bien finie et utilisant des matériaux n’ayant rien à envier à la concurrence, la MG 4 peut également compter sur une fiche technique convaincante. Avec 170 ch et 350 km en version de base, la MG 4 répondra à la plupart des besoins, quand sa version 204 ch et 450 km pourra s’attaquer aux versions supérieures de la concurrence. Une concurrence justement qui risque de souffrir du tarif imbattable de cette MG 4, disponible à 22 990 € une fois le bonus déduit avec une garantie de 7 ans. Cette MG 4 s’annonce déjà comme le best-seller de la marque en Europe. Une version quatre roues motrices, plus puissante, est prévue pour 2023, tout comme une déclinaison sportive d’environ 450 ch. Enfin, le SUV ZS sera remplacé par un SUV basé sur la plateforme de cette MG4. La concurrence peut trembler, MG est passé à l’offensive.

Quelques infos techniques

Vitesse maxi : 160 km/h

Accélérations : 0 à 100 km/h en 7,7 secondes. (version 204 ch), 7,9 secondes (version 170 ch)

Autonomie électrique : finition Standard 51 kWh : 350 km ; finition Comfort 64 kWh : 450 km ; finition Luxury 64 kWh : 435 km

Dimensions et poids : longueur (mm) 4 287 ; largeur (mm) 1 836 ; hauteur (mm) 1 504 ; empattement (mm): 2 705

Volume du coffre : 350 à 363 litres en configuration 5 places. 1 165 à 1 177 litres banquette rabattue.

Poids du véhicule à vide (kg) : 1 655 à 1 685

Temps de recharge : Version 51 kWh : puissance maximale du chargeur embarqué (kW) : 6,6 Temps de charge courant continu (10 à 80 %) : 40 min Puissance maximale de charge courant continu (kW) 117

Version 64 kWh : puissance maximale du chargeur embarqué (kW) : 11 Temps de charge courant continu (10 à 80 %) : 35 minutes Puissance maximale de charge courant continu (kW) : 135