Mondial de l'auto 2022 - BYD attire les foules avec un stand à l'ancienne

Souvenez-vous, il y a quelques années quand les visiteurs allaient au salon de l'Auto, ils finissaient la journée les bras chargés de cadeaux et autres goodies. Cette époque est bien révolue puisque la plupart des constructeurs ont renoncé à tout cela. Tous non, car le constructeur chinois perpétue cette tradition, qui semble être aujourd'hui d'un autre temps.

Ainsi, dès les premiers jours publics, il y avait foule devant le bureau des hôtesses. Les visiteurs étaient même canalisés dans des allées. Leur but : récupérer des cadeaux, notamment des sacs. Le constructeur a également mis en place un concours. Il suffit de scanner un flash-code pour essayer de gagner un magnet fabriqué pour l'occasion.

Mais ne croyez pas que l'intérêt des clients se limite seulement à recevoir des présents car le stand mérite un coup d'œil tant le nombre de nouveautés est important. Ainsi, le constructeur BYD (Build Your Dreams) dévoile pas moins de quatre nouveautés, toutes 100% électriques.

Il y a tout d'abord l'Atto 3, le SUV compact qui devrait représenter la majorité des ventes. Ne vous fiez pas à son extérieur, son habitacle vaut le coup d'œil avec son écran multimédia orientable électriquement et sa planche de bord au style inédit.

À voir également, la Han, la berline haut de gamme qui se distingue surtout par sa fiche technique avec ses 517 ch, ses 521 km d'autonomie et son prix de 72 000 €.

Jetez un coup d'œil également au Tang - on ne parle pas ici de la boisson en poudre à diluer -, un énorme SUV de 4,87 m de long. Pour ces généreuses mensurations, vous pouvez transporter 7 personnes et profiter d'une belle habitabilité. Mais attention, cela a un prix : 72 000 €.

Enfin, vous pourrez découvrir la Seal, une berline plus petite que la Han mais mesurant tout de même 4,80 m. Entièrement électrique, elle se distingue par différentes motorisations : les versions 204 ch ou 313 ch héritent d'une batterie de 61,4 kWh pour la moins puissante, et 82,5 kWh pour la seconde, tandis que la plus chère des Seal, à quatre roues motrices, développe 530 ch (batterie de 82,5 kWh). Sa commercialisation devrait intervenir en 2023.

Vous l'avez compris, BYD veut marquer les esprits. Bonne technique pour Vinfast, qui offre à manger et du café gratuitement ou presque puisqu'il suffit de laisser son mail. Une bonne technique pour récupérer des contacts clients.