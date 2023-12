La plupart des automobilistes le redoutent : le montage des chaînes. Si, en réalité, leur mise en place ne s’avère pas complexe, cela nécessite de la méthode et de la patience. Deux données peu évidentes à réunir lorsque cela doit se faire sous la neige, au bord de la route et parfois de nuit.

Hyundai planche sur une solution d’une grande simplicité puisque le montage se fait en quelques secondes via une impulsion sur un écran tactile : magique ! Ne vous attendez pas à voir figurer cet équipement au catalogue des options de votre prochaine Hyundai puisque le projet est à l’état de prototype, en instance de brevet.

Le système est directement incorporé dans l’ensemble jante et pneumatique. Des rainures radiales à intervalles réguliers intègrent des modules en alliage à mémoire de forme. Lorsque le conducteur active la fonction « chaîne à neige », un courant électrique permet au module de s’extraire hors du pneu et ainsi entrer en contact avec la surface de la route.

Le principe est aussi simple dans son fonctionnement que complexe à réaliser. En effet, la jante doit pouvoir incorporer le système au complet et les pneus semblent être découpés en plusieurs parties (voir vidéo). À cela, s’ajoute une contrainte de poids, d’autant qu’une roue est une masse non suspendue avec les problématiques de confort et de tenue de route que cela engendre. Et bien sûr, un tel équipement aurait un coup à l’achat, mais aussi à l’usage puisque seuls des pneus adaptés pourraient être utilisés.

La corvée des chaînes à neige bientôt terminée ?

À noter également que des rainures radiales améliorent le grip lors des phases d’accélération et de freinage. En revanche, l’absence de rainures longitudinales aura pour conséquence une absence totale de grip dans les virages, un critère pourtant essentiel.

Une solution difficilement applicable aujourd'hui

L’idée en soi n’est pas mauvaise, mais la mise en application d’une telle technologie nécessitera de nombreuses heures de développement et de mise au point, sans parler des phases d’industrialisation et commercialisation.

La roue et plus particulièrement le pneumatique est un élément complexe dont les sauts technologiques sont peu nombreux. À titre d’exemple, Michelin planche depuis plus de 15 ans sur son pneu sans air, donc increvable. Il est actuellement en test dans les Hauts-de-France sur des véhicules de La Poste, mais la commercialisation pour le public n’est pas prévue avant 2030.

Pour son système de chaîne incorporé, Hyundai Motors et Kia envisagent « la production de série de ces pneus après un développement technologique plus poussé ». Aucune date de lancement n’est avancée.

Il va donc falloir accepter que le montage des chaînes ou des chaussettes puisse être une corvée, d’autant que la loi Montagne impose ce type d’équipement.