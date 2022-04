La Corvette va passer à l'électrique

La Corvette ne va bientôt plus chanter de la même manière. Alors que l'actuel modèle avait déjà marqué une révolution, en adoptant un V8 en position centrale arrière, la C8 va aussi être la génération de l'électrification. Chevrolet a officialisé l'information, et a même annoncé que la Corvette fera coup double : il y aura en 2023 une déclinaison hybride et ensuite, sans date précise là, une déclinaison 100 % électrique !

Le teaser qui accompagne la communication montre un exemplaire camouflé de l'hybride, avec une information importante : elle aura quatre roues motrices. En analysant la vidéo, on distingue d'ailleurs des roues avant qui tournent plus rapidement que celles de l'arrière. La configuration hybride pourrait donc se faire avec l'ajout d'un bloc électrique (voire deux) sur le train avant. Mais Chevrolet n'a rien dit. Forcément, la marque est aussi peu bavarde sur le modèle tout électrique !

Si les normes sont plus strictes et plus avancées en Europe (où le projet est d'interdire les thermiques en 2035), les sportives américaines emblématiques préparent aussi leur révolution électrique pour survivre. La prochaine Ford Mustang, attendue en 2023, va se mettre à l'hybridation. Dodge a de son côté déjà annoncé une muscle-car électrique pour 2024.