La délirante Renault Clio V6 aurait dû être une Twingo Ferrari !

A l’opposé de la Renault 5 Turbo qui trouve sa raison d’être dans le rallye, la Clio V6 se moque de toute rationalité. C’est une voiture complètement folle, un pur délire de designer qui a miraculeusement été commercialisé ! Mais d'où vient-elle ? Recruté par Patrick Le Quément quand il dirigeait le bureau de design Volkswagen, Axel Breun en est à l'origine.

Idée allemande, réalisation franco-anglaise

Né en Allemagne, Breun ne manque ni de fidélité ni d’idées. Ainsi, quand son chef français part chez Renault en 1987, Breun le suit et une fois à la Régie, reprend son idée de citadine monovolume. Divine surprise, un tel projet existe chez Renault, imaginé par Jean-Pierre Ploué qui en a eu l’idée dès 1986. Il débouche fin 1992 sur la Twingo, que Breun trouve géniale, à un détail près : le moteur. Effectivement, le bon vieux Cléon Fonte qui l’équipe n’est plus de première jeunesse…

Breun dispose d’un 3-cylindres turbo Daihatsu pour la transformer en sportive, mais il ne peut l’installer dans la Twingo car il ne possède pas son électronique de gestion. Dommage ! Mais il ne renonce pas à son idée et cherche une voiture de sport qui aurait le même empattement que la petite Renault. Pourquoi ? Pour simplement poser la carrosserie de cette dernière sur le châssis ainsi dégotté. Devinez sur quoi tombe Breun : la Ferrari 308 !

Mieux encore, l’italienne n’est pas monocoque, fixant sa robe divine sur une structure tubulaire. Breun fait un test sur des miniatures : ça fonctionne. En théorie. En pratique, il obtient une coque vide de Twingo et parvient à dénicher une Ferrari 308 accidentée. Seulement, tout ceci se faisant sur ses derniers personnels, il se trouve vite confronté à un problème de budget, qui l’empêche de mener à bien son projet.

Toutefois, les dessins de super-Twingo qu’il a exécutés ne passent pas inaperçus : Le Quément est séduit par l’idée. A l’époque, chez Renault, on réfléchit à une façon de booster l’image de la Clio II, et du projet de Breun découle l’idée d’en créer une variante délirante et surmotorisée, qui évoquerait la mythique et déjantée Renault 5 Turbo. Le moteur existe, c’est le V6 PR ! Il n’y a qu’à l’installer dans la citadine-star du losange, dont le design trop sage ne fait pas le poids face à celui, bien plus dynamique, de la Peugeot 206.

Breun adapte avec beaucoup de soin la carrosserie de la Clio, modifiant les portières, contrairement à celles de la R5 Turbo qui restaient strictement celles d’une version standard. La réalisation du projet est confiée à Tom Walkinshow Racing (TWR), et le reste appartient à l’histoire.

Un coup de folie en passe de revenir

En résumé, la première Clio V6, apparue en 2000, après avoir été annoncée par un concept en 1998, n’est pas satisfaisante malgré sa folie. Conséquence, Renault la récupère et la retravaille, pour la ressortir, enfin aboutie, en 2003. Fabriquée jusqu’en 2005, la Clio V6 devient un pur collector dont la cote ne cesse de grimper, les beaux exemplaires ne se dénichant pas sous les 50 000 €…

Marquante, elle a certainement incité Renault à développer la 5 Turbo 3E, une électrique ahurissante qui développera 540 ch ! Prévue pour 2027 à un tarif de 155 000 €, elle aurait déjà engrangé un nombre impressionnant de commandes !