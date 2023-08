La Fiat 500 électrique manque terriblement de couleurs

Il y a quelques semaines, le patron de Fiat surprenait tout le monde en annonçant la disparition des teintes de carrosserie grises dans la gamme, jugées trop ennuyeuses et communes. Une décision sans doute bien accueillie pour ceux qui, comme nous, trouvent ces teintes tristes et bien trop répandues. Mais force est de constater que la tendance n’est visiblement pas à la multiplication des couleurs plus chaleureuses chez Fiat.

Prenons le catalogue de la 500 électrique, cette citadine à forte personnalité qui garnit élégamment les centres-villes. Elle dispose bien d’une audacieuse teinte « Rose Gold » optionnelle à 850€ en plus de l’Onyx Black à 850€ et du blanc « Ice White » de série. Il y a aussi un rouge, réservé à la finition Red. Mais c’est tout : les clients ne peuvent choisir qu’entre trois teintes de carrosserie lorsqu’ils commandent une 500 électrique neuve. Le vert, les deux bleus et les trois gris proposés après le lancement de la voiture en 2020 ont tous disparu du catalogue.

Un peu plus de choix pour la 500 thermique

Paradoxalement, la vieille 500 thermique offre davantage de couleurs à son catalogue : elle propose toujours six teintes avec du rouge, du orange, du bleu, du noir et du vert en plus du blanc de série. Seulement trois couleurs au catalogue de la 500 électrique, c’est l’assurance de croiser toujours les mêmes voitures à chaque coin de rue. Même le catalogue couleurs de Tesla est plus généreux ! L’idée de mettre fin à l’hégémonie du gris nous avait séduits, mais si c’est pour que toutes les autos vendues se ressemblent…