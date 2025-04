La Fiat qui faisait peur à Ferrari : la 8V

C’était en 2011, je suivais la course de la Mille Miglia à bord d’une Alfa Romeo Giulietta Multiair. Un feu d’artifices d’anciennes de course toutes plus fascinantes les une que les autres, conduite par des fous sur route ouvertes… Parmi elles, il est en est une qui m’a fasciné par la perfection absolue de sa carrosserie, ciselée, fine, équilibrée et sensuelle : une Fiat 8V, habillée par Zagato. Ce modèle n’est pas que beau, il bénéficie aussi d’une haute technologie, à la différence de bien des engins de sport de l’époque.

Son origine remonte à 1947, alors que la direction de Fiat souhaite concevoir une voiture à moteur V8, un projet hautement politique, destiné à plaire aux Américains, dont le plan Marshall a sauvé l’économie italienne, notamment. Mais Dante Giacosa, directeur technique de Fiat, a rapidement manifesté un manque d’enthousiasme certain. Soucieux de créer des voitures pour le plus grand nombre, ce dernier ne goûte guère au très haut de gamme…

Néanmoins, un moteur V8 2,0 l est rapidement conçu, que l’on installe dans un châssis traditionnel, dont l’habillage est confié à Pinin Farina. Lourd et peu performant, le prototype n’est pas validé, et le projet est mis en suspens. Il faut dire que tant le bureau d’études que les usines de Fiat sont surchargés !

Pourtant, en 1951, la direction de la marque relance le développement d’une auto dotée de ce V8, dont on ne souhaite pas qu’il ait été conçu pour rien. L’atmosphère a changé, et l’heure est à la course automobile, qui connaît un certain engouement, en Italie comme en France d’ailleurs. Cela a permis à Ferrari de se mettre sur orbite, et Fiat compte bien surfer sur la vague avec un modèle de sport.

Celui-ci va utiliser le fameux V8, et cette fois, Giacosa montre plus d’allant. Pourquoi ? Parce qu’il obtient d’en faire un laboratoire technologique, et d’en sous-traiter une partie de la fabrication chez Siata. Ainsi, Giacosa conçoit un très moderne et léger châssis tubulaire, sur lequel il installe une suspension à quatre roues indépendantes, dont il avait débuté la conception pour un 4x4.

A la différence de ce qui se pratique à l’époque, notamment chez Mercedes, le train arrière est réellement indépendant, c’est-à-dire doté de deux demi-arbres de transmission articulés à chacune de leurs extrémités. Ainsi, les roues ne voient pas leur carrossage changer en fonction de la charge, au bénéfice de la tenue de route.

Le tout s’habille d’une carrosserie étudiée par Luigi Rapi, qui a passé beaucoup de temps dans la soufflerie de Fiat. La voiture, simplement dénommée 8V (prononcé « otto vou » italien), est présentée en 1952, au salon de Genève. Légère (997 kg) et aérodynamique, elle se contente d’un 2,0 l de 105 ch pour filer à près de 190 km/h. Une vitesse exceptionnelle à l’époque, atteinte par de rares voitures de sport, badgées Jaguar, Ferrari, Maserati, plus rarement Porsche...

Des évolutions à 115 ch puis 127 ch (à 6 600 tr/min) seront même proposées. Extrêmement chère, la 8V ne séduit qu’un très petit public, la plupart des acheteurs potentiels préférant se tourner vers des modèles au blason plus prestigieux. Déjà ! Cela dit, elle attire les carrossiers italiens, dont Zagato.

Elio Zagato, fils d’Ugo, le fondateur de la carrozzeria, s’illustrera en cours au volant de la Fiat : il remporte sa classe aux 10 Heures de Messine en 1954 devant bien des Ferrari, Lancia et Maserati, la Coupe Inter Europa en 1955 et l’Avus, à Berlin, en 1955. Le tout, avec des exemplaires carrossés par l’entreprise familiale, qui habillera 32 Fiat 8V, alors que le constructeur de Turin lui-même n’en dotera que 34 de sa propre création. En 1954, une évolution de la 8V est présentée, dotée d’une carrosserie en fibre de verre ne pesant que 45 kg !

Plus rapide et efficace que jamais, la Fiat ne se vend toujours pas, mais démontre bien les capacités technologiques de son constructeur. Pourtant, celui-ci stoppe la fabrication en 1954, après que 112 unités seulement ont été produites. Les pilotes continueront à l'utiliser en course pendant des années.

De plus, des maisons prestigieuses comme Bertone, Ghia, Pinin Farina, ou encore Vignale créeront des 8V spéciales, parfois spectaculaires, comme la Supersonic de Ghia. A l’heure actuelle, en enchères, cette Fiat exceptionnelle passe souvent le million d’euros, un exemplaire passé chez Zagato ayant même atteint 2,9 millions de dollars chez RM Sotheby’s à Monterey en 2023…