Audi A6 (6e Generation)

Essai

Que vaut l’Audi A6 hybride rechargeable ?

Alan Froli

5. La fiche technique de l'Audi A6 hybride lui vaut un malus au poids copieux...

 

Les chiffres clés

Audi A6 (6e Generation) VI 2.0 E-HYBRID 367 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
Généralités  
Finition S LINE
Date de commercialisation 12/05/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,99 m
Largeur sans rétros 1,87 m
Hauteur 1,45 m
Empattement 2,92 m
Volume de coffre mini 354 L
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 220 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 15 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 984 cm3
Puissance 367 ch
Couple cumulé 380 Nm à 1 600 trs/min
Autonomie en électrique combinée 94 km
Capacité batterie 25,90 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 250 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.3 s
Volume du réservoir 46 L
Emissions de CO2 51 g/km (wltp)
Bonus malus max 6025
Sommaire

