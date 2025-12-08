3. L’Audi A6 hybride brille surtout pour son autonomie électrique
La concurrence : forcément allemande…
Dans ses versions hybrides, l’Audi A6 croise le fer avec ses compatriotes de BMW et Mercedes. Dotée d’une batterie à la capacité supérieure, elle peut revendiquer une meilleure autonomie électrique, et par ailleurs de bonnes performances sans sa déclinaison 367 ch. Mais la Série 5 avance à la fois un coffre plus grand, et une motorisation 6 cylindres plus puissante et noble pour à peine plus cher (grâce notamment à son poids étonnamment inférieur). La Classe E quant à elle, propose grosso modo les mêmes prestations à puissance proche, mais à des tarifs encore plus élitistes. Notez que la routière à l’Étoile est toujours la seule à proposer de l’hybridation rechargeable diesel.
À retenir : bon pour les anti-électriques, mais…
Plutôt autonome en mode électrique, pas trop gourmande en hybride, et digne Audi avec un habitacle aussi soigné que technologique, un confort de bon aloi et un comportement à la fois sûr et dynamique malgré son poids, cette A6 hybride ravira ceux qui ne souhaitent toujours pas passer à l’e-tron « zéro émission », même si son coffre se montre petit. Mais ceux qui hésitent avec une BMW Série 5 ont tout intérêt à aller essayer une 550e xDrive, motorisée par un plus noble et performant 6 cylindres en ligne pour à peine plus cher : quitte à démarrer un moteur thermique, autant s’en faire joie…
Caradisiac a aimé
- Autonomie électrique
- Consommation en hybride
- Comportement routier
- Technologie embarquée
- Confort
Caradisiac n’a pas aimé
- Volume de coffre
- Poids
- Gabarit
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|VI 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE S TRONIC 7
|49 (wltp)
|74 850 €
|€
|VI 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
|49 (wltp)
|79 000 €
|€
|VI 2.0 E-HYBRID 367 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
|51 (wltp)
|81 400 €
|€
