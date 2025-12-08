Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi A6 (6e Generation)

Essai

Que vaut l’Audi A6 hybride rechargeable ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

8  

3. L’Audi A6 hybride brille surtout pour son autonomie électrique

 

Que vaut l’Audi A6 hybride rechargeable ?

La concurrence : forcément allemande…

Dans ses versions hybrides, l’Audi A6 croise le fer avec ses compatriotes de BMW et Mercedes. Dotée d’une batterie à la capacité supérieure, elle peut revendiquer une meilleure autonomie électrique, et par ailleurs de bonnes performances sans sa déclinaison 367 ch. Mais la Série 5 avance à la fois un coffre plus grand, et une motorisation 6 cylindres plus puissante et noble pour à peine plus cher (grâce notamment à son poids étonnamment inférieur). La Classe E quant à elle, propose grosso modo les mêmes prestations à puissance proche, mais à des tarifs encore plus élitistes. Notez que la routière à l’Étoile est toujours la seule à proposer de l’hybridation rechargeable diesel.

À retenir : bon pour les anti-électriques, mais…

Plutôt autonome en mode électrique, pas trop gourmande en hybride, et digne Audi avec un habitacle aussi soigné que technologique, un confort de bon aloi et un comportement à la fois sûr et dynamique malgré son poids, cette A6 hybride ravira ceux qui ne souhaitent toujours pas passer à l’e-tron « zéro émission », même si son coffre se montre petit. Mais ceux qui hésitent avec une BMW Série 5 ont tout intérêt à aller essayer une 550e xDrive, motorisée par un plus noble et performant 6 cylindres en ligne pour à peine plus cher : quitte à démarrer un moteur thermique, autant s’en faire joie…

Caradisiac a aimé

  • Autonomie électrique
  • Consommation en hybride
  • Comportement routier
  • Technologie embarquée
  • Confort

Caradisiac n’a pas aimé

  • Volume de coffre
  • Poids
  • Gabarit

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
VI 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE S TRONIC 7 49 (wltp) 74 850 €  €
VI 2.0 E-HYBRID 299 QUATTRO S LINE S TRONIC 7 49 (wltp) 79 000 €  €
VI 2.0 E-HYBRID 367 QUATTRO S LINE S TRONIC 7 51 (wltp) 81 400 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (12)

Voir tout

Sommaire

8  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Audi A6 (6e Generation)

Audi A6 (6e Generation)

SPONSORISE

Essais Grande Berline

Voir tous les essais Grande Berline

Fiches fiabilité Grande Berline

Voir toutes les fiches fiabilité Grande Berline

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité