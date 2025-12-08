Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi A6 (6e Generation)

Essai

Que vaut l’Audi A6 hybride rechargeable ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

15  

4. Mention bien pour l’Audi A6 hybride rechargeable

 

Que vaut l’Audi A6 hybride rechargeable ?

L’Audi A6 e-hybrid quattro 367 ch (à partir de 87 425 €*) est évaluée dans la catégorie des routières essence hybrides rechargeables d’environ 400 ch à 4 roues motrices, qui comprend notamment :

-BMW Série 550e xDrive (489 ch, à partir de 89 770 €**)

-Mercedes Classe E400 e Hybrid EQ 4MATIC (381 ch, à partir de

*Malus au poids de 6 025 € inclus **Malus au poids de 4 620 € inclus *** Malus au poids de 6 650 € inclus

Audi A6 e-hybrid Quattro 367 ch S Line
Budget
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
  • 6.13
 
Pratique
  • 6.09
  • 6.09
  • 6.09
  • 6.09
  • 6.09
 
Rapport prix/équipements
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Sur la route
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 14,2 /20
Explication des critères de notation
Photos (12)

Sommaire

15  

Mots clés :

En savoir plus sur : Audi A6 (6e Generation)

Audi A6 (6e Generation)

