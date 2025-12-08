2. Une Audi A6 forcément généreuse en équipements…
L’Audi A6 propose seulement deux niveaux de finitions niveaux.
Contrairement à ce que son appellation « Business » Executive laisse croire, l’entrée de gamme réservée à la déclinaison 299 ch est accessible aux particuliers. Elle offre d’office 7 airbags, accès mains libres, clim auto 4 zones (et stationnaire en hybride), rétros jour/nuit automatiques et extérieurs rabattables électriquement, sièges chauffants avec appuis lombaires réglables, coffre à ouverture automatique, instrumentation numérique, système multimédia GPS, chargement par induction du smartphone, projecteurs Matrix LED, assistant actif aux manœuvres de stationnement, caméras périmétriques, régulateur de vitesse adaptatif et limiteur basé sur la lecture des panneaux, alerte de sortie de voie, assistant d’intersection avant, surveillant d’attention. Notez que les hybrides sont forcément équipées des roues arrière directrices et d’un câble de recharge mode 3 pour prise publique 22 kW.
Pour 4 150 € supplémentaires, cette S Line ajoute châssis sport, sièges enveloppants, sellerie suédine, volant sport multifonction en cuir avec palettes, éclairage d’ambiance spécifique, inserts décoratifs en aluminium mat brossé, pédalier en acier inoxydable, pavillon en tissu et, sur cette déclinaison 367 ch, étriers de frein en rouge, LED d’accès avec projection de logo. Dommage : les sièges électriques sont toujours optionnels ici (950 €) : un peu mesquin…
Version : VI 2.0 E-HYBRID 367 QUATTRO S LINE S TRONIC 7
Equipements de sécurité
ABS
Airbags latéraux à l'AV avec système d'airbags rideaux et airbag central à l'AV
Airbags à l'AV, airbag du passager AV désactivable
Alerte de sortie de voie
Assistance au freinage d'urgence à l'AV
Contrôle de la traction (TCS)
Détecteur de fatigue
Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière
Système de contrôle de pression des pneus
Trousse de secours avec triangle de présignalisation et veste de signalisation
Equipements de confort
Assistant aux manoeuvres de stationnement plus
Audi connect Navigation & Infotainment
Audi hold assist: Système d'aide au stationnement plus avec indicateur de distance
Avertissement de contrôle de la banquette AR
Boîtiers de rétroviseurs dans la teinte du véhicule
Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager AV et i-Size et Top Tether pour les sièges AR
Rangement pour téléphone avec fonction de chargement par induction
Réception radio numérique (DAB)
Réglage du volant manuel
Régulateur de vitesse adaptatif
Sièges AV chauffants
Sièges Sport avec monogramme S
Volant sport multifonction en cuir avec palettes
Dossier de banquette AR rabattable en 3 parties 40:20 :40 ou complètement
Vitres AV électriques
Esthétique / Carrosserie
Jantes, style à 5 bras, Gris Platine
Autres équipements
Motorisations avec technologie hybride rechargeable e-hybrid
Câble de recharge mode 3 pour recharge publique 22 kW
Assistant d'intersection AV
Assistant d'évitement et assistant de braquage
Audi Application Store et smartphone interface
Audi Drive Select
Audi Sound System
Audi Virtual cockpit plus
Audi connect appel d'urgence & service avec Audi connect remote & control
Boîte automatique S Tronic 7 vitesses
Châssis Sport
Clé confort (sans SAFELOCK)
Direction intégrale 4 roues directrices
Détection des panneaux de signalisation par caméra
ESP
Eclairage intérieur
Ecrous de roues antivol
Etriers de freins rouges
Extérieur S line
Kit anti-crevaison
Pack extérieur Advanced
Pack style brillant
Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable
Quattro avec technologie ultra
Seuils de porte avec inserts en aluminium à l'AV, éclairés, avec monogramme S
Système d'avertissement acoustique du véhicule
Sécurité enfant commandée électrique
Tapis de sol AV/AR
Clé digitale
Hayon à ouverture automatique
LED d'accès avec projection de logo
Pack Tech
Pack intérieur S line Dinamica/cuir
Options disponibles
-
Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique:
0 €
-
Système de recharge e-tron compact:
800 €
-
Support mural pour système de recharge e-tron compact:
150 €
-
Alarme antivol:
600 €
-
Application intérieures en style vanadium:
270 €
-
Audi phone box:
350 €
-
Aération de siège à l'AV:
1100 €
-
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone:
800 €
-
Dispositif d'attelage:
1500 €
-
Eclairage d'ambiance Pro:
370 €
-
Eléments d'équipement intérieur en haut et en bas en cuir:
1550 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km:
1156 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km:
1171 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km:
646 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km:
814 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km:
1425 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km:
1050 €
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km:
1877 €
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km:
2786 €
-
Fonction mémoire pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs:
250 €
-
Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique:
650 €
-
Inserts décoratifs en bois de châtaignier gris naturel:
250 €
-
Inserts décoratifs en bois de peuplier argenté naturel Audi exclusive:
1400 €
-
Inserts décoratifs en carbone sergé:
620 €
-
Jantes Audi Sport, style "Peak" à 5 bras, Noir Métallisé, tournées Brillantes:
2050 €
-
Jantes Audi Sport, style S multibranches, Noir Métallisé, Or Néodyme Mat, tournées brillantes:
3500 €
-
Jantes Audi Sport, style S multibranches, Noir Métallisé, tournées brillantes:
3400 €
-
Jantes Audi Sport, style à 5 branches doubles en V, Noir Métallisé, tournées brillantes:
2050 €
-
Jantes Audi Sport, style à 5 bras, Gris Satiné, tournées brillantes:
3050 €
-
Jantes style "Twist" à 10 branches, Gris Graphite, tournées brillantes:
1300 €
-
Jantes style à 5 bras, Gris Graphite, tournées brillantes:
2050 €
-
Pare-brise à vitrage athermique et à dégivrage électrique:
600 €
-
Personnalisation de couleur d'éléments d'équipement intérieur Audi exclusive:
3400 €
-
Préparation pour dispositif d'attelage:
250 €
-
Sièges AV à réglages électriques:
950 €
-
Suppression totale d'identification:
0 €
-
Système audio Bang & Olufsen Premium avec son 3D et haut-parleurs d'appuie-tête:
2100 €
-
Tapis de sol Audi Exclusive:
550 €
-
Teinte métallisée Brun Madère:
1300 €
-
Toit panoramique en verre avec transparence activable/désactivable:
2800 €
-
Vitrage accoustique pour les vitres latérales AV et AR:
600 €
-
Volant en Noir avec couture contrastée Audi exclusive:
1050 €
-
Inserts décoratifs en tissu de lin gris clair Audi exclusive:
1400 €
-
Personnalisation des surpiqûres pour pack intérieur S line en Sièges Sport Dinamica/cuir:
5500 €
-
Personnalisation des surpiqûres pour pack intérieur S line en Sièges Sport Plus Cuir:
9500 €
-
Toit en couleur de contraste:
0 €
-
Rideaux pare-soleil électriques sur lunette AR et manuels sur les vitres de portières AR:
600 €
-
Ciel de pavillon en microfibre Dinamica Noir:
2100 €
-
Jantes Audi Sport, style "Twist" multibranches segmentées, Noir Métallisé:
2900 €
-
Personnalisation de couleur de sièges Audi exclusive:
4750 €
-
Teinte métallisée Vert Minuit:
1300 €
-
Adaptative air suspension:
2100 €
-
Vitrage Privacy:
550 €
-
Teintes métallisées Blanc Glacier:
1300 €
-
Teintes métallisées Noir Mythic:
1300 €
-
Teintes métallisées Bleu Firmament:
1300 €
-
Teintes métallisées Rouge Grenadine:
1300 €
-
Teinte nacrée Gris Daytona:
1300 €
-
Teinte vernie Blanc Arkona:
0 €
-
Teintes métallisées Bleu Ascari:
2200 €
-
Teinte Audi Exclusive Audi Exclusive:
7100 €
