L’Audi A6 propose seulement deux niveaux de finitions niveaux.

Contrairement à ce que son appellation « Business » Executive laisse croire, l’entrée de gamme réservée à la déclinaison 299 ch est accessible aux particuliers. Elle offre d’office 7 airbags, accès mains libres, clim auto 4 zones (et stationnaire en hybride), rétros jour/nuit automatiques et extérieurs rabattables électriquement, sièges chauffants avec appuis lombaires réglables, coffre à ouverture automatique, instrumentation numérique, système multimédia GPS, chargement par induction du smartphone, projecteurs Matrix LED, assistant actif aux manœuvres de stationnement, caméras périmétriques, régulateur de vitesse adaptatif et limiteur basé sur la lecture des panneaux, alerte de sortie de voie, assistant d’intersection avant, surveillant d’attention. Notez que les hybrides sont forcément équipées des roues arrière directrices et d’un câble de recharge mode 3 pour prise publique 22 kW.

Pour 4 150 € supplémentaires, cette S Line ajoute châssis sport, sièges enveloppants, sellerie suédine, volant sport multifonction en cuir avec palettes, éclairage d’ambiance spécifique, inserts décoratifs en aluminium mat brossé, pédalier en acier inoxydable, pavillon en tissu et, sur cette déclinaison 367 ch, étriers de frein en rouge, LED d’accès avec projection de logo. Dommage : les sièges électriques sont toujours optionnels ici (950 €) : un peu mesquin…