Audi A6 (6e Generation)

Que vaut l’Audi A6 hybride rechargeable ?

Alan Froli

2. Une Audi A6 forcément généreuse en équipements…

 

Que vaut l'Audi A6 hybride rechargeable ?

L’Audi A6 propose seulement deux niveaux de finitions niveaux.

Contrairement à ce que son appellation « Business » Executive laisse croire, l’entrée de gamme réservée à la déclinaison 299 ch est accessible aux particuliers. Elle offre d’office 7 airbags, accès mains libres, clim auto 4 zones (et stationnaire en hybride), rétros jour/nuit automatiques et extérieurs rabattables électriquement, sièges chauffants avec appuis lombaires réglables, coffre à ouverture automatique, instrumentation numérique, système multimédia GPS, chargement par induction du smartphone, projecteurs Matrix LED, assistant actif aux manœuvres de stationnement, caméras périmétriques, régulateur de vitesse adaptatif et limiteur basé sur la lecture des panneaux, alerte de sortie de voie, assistant d’intersection avant, surveillant d’attention. Notez que les hybrides sont forcément équipées des roues arrière directrices et d’un câble de recharge mode 3 pour prise publique 22 kW.

Pour 4 150 € supplémentaires, cette S Line ajoute châssis sport, sièges enveloppants, sellerie suédine, volant sport multifonction en cuir avec palettes, éclairage d’ambiance spécifique, inserts décoratifs en aluminium mat brossé, pédalier en acier inoxydable, pavillon en tissu et, sur cette déclinaison 367 ch, étriers de frein en rouge, LED d’accès avec projection de logo. Dommage : les sièges électriques sont toujours optionnels ici (950 €) : un peu mesquin…

Equipements et options

Version : VI 2.0 E-HYBRID 367 QUATTRO S LINE S TRONIC 7

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Airbags latéraux à l&#039;AV avec système d&#039;airbags rideaux et airbag central à l&#039;AV

  • Airbags à l&#039;AV, airbag du passager AV désactivable

  • Alerte de sortie de voie

  • Assistance au freinage d&#039;urgence à l&#039;AV

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Détecteur de fatigue

  • Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière

  • Système de contrôle de pression des pneus

  • Trousse de secours avec triangle de présignalisation et veste de signalisation

Equipements de confort

  • Assistant aux manoeuvres de stationnement plus

  • Audi connect Navigation &amp; Infotainment

  • Audi hold assist: Système d&#039;aide au stationnement plus avec indicateur de distance

  • Avertissement de contrôle de la banquette AR

  • Boîtiers de rétroviseurs dans la teinte du véhicule

  • Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager AV et i-Size et Top Tether pour les sièges AR

  • Rangement pour téléphone avec fonction de chargement par induction

  • Réception radio numérique (DAB)

  • Réglage du volant manuel

  • Régulateur de vitesse adaptatif

  • Sièges AV chauffants

  • Sièges Sport avec monogramme S

  • Volant sport multifonction en cuir avec palettes

  • Dossier de banquette AR rabattable en 3 parties 40:20 :40 ou complètement

  • Vitres AV électriques

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes, style à 5 bras, Gris Platine

Autres équipements

  • Motorisations avec technologie hybride rechargeable e-hybrid

  • Câble de recharge mode 3 pour recharge publique 22 kW

  • Assistant d&#039;intersection AV

  • Assistant d&#039;évitement et assistant de braquage

  • Audi Application Store et smartphone interface

  • Audi Drive Select

  • Audi Sound System

  • Audi Virtual cockpit plus

  • Audi connect appel d&#039;urgence &amp; service avec Audi connect remote &amp; control

  • Boîte automatique S Tronic 7 vitesses

  • Châssis Sport

  • Clé confort (sans SAFELOCK)

  • Direction intégrale 4 roues directrices

  • Détection des panneaux de signalisation par caméra

  • ESP

  • Eclairage intérieur

  • Ecrous de roues antivol

  • Etriers de freins rouges

  • Extérieur S line

  • Kit anti-crevaison

  • Pack extérieur Advanced

  • Pack style brillant

  • Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable

  • Quattro avec technologie ultra

  • Seuils de porte avec inserts en aluminium à l&#039;AV, éclairés, avec monogramme S

  • Système d&#039;avertissement acoustique du véhicule

  • Sécurité enfant commandée électrique

  • Tapis de sol AV/AR

  • Clé digitale

  • Hayon à ouverture automatique

  • LED d&#039;accès avec projection de logo

  • Pack Tech

  • Pack intérieur S line Dinamica/cuir

Options disponibles

  • Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique

     : 

    0 €

  • Système de recharge e-tron compact

     : 

    800 €

  • Support mural pour système de recharge e-tron compact

     : 

    150 €

  • Alarme antivol

     : 

    600 €

  • Application intérieures en style vanadium

     : 

    270 €

  • Audi phone box

     : 

    350 €

  • Aération de siège à l'AV

     : 

    1100 €

  • Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en carbone

     : 

    800 €

  • Dispositif d'attelage

     : 

    1500 €

  • Eclairage d'ambiance Pro

     : 

    370 €

  • Eléments d'équipement intérieur en haut et en bas en cuir

     : 

    1550 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km

     : 

    1156 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km

     : 

    1171 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km

     : 

    646 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km

     : 

    814 €

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km

     : 

    1425 €

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km

     : 

    1050 €

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km

     : 

    1877 €

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km

     : 

    2786 €

  • Fonction mémoire pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs

     : 

    250 €

  • Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique

     : 

    650 €

  • Inserts décoratifs en bois de châtaignier gris naturel

     : 

    250 €

  • Inserts décoratifs en bois de peuplier argenté naturel Audi exclusive

     : 

    1400 €

  • Inserts décoratifs en carbone sergé

     : 

    620 €

  • Jantes Audi Sport, style "Peak" à 5 bras, Noir Métallisé, tournées Brillantes

     : 

    2050 €

  • Jantes Audi Sport, style S multibranches, Noir Métallisé, Or Néodyme Mat, tournées brillantes

     : 

    3500 €

  • Jantes Audi Sport, style S multibranches, Noir Métallisé, tournées brillantes

     : 

    3400 €

  • Jantes Audi Sport, style à 5 branches doubles en V, Noir Métallisé, tournées brillantes

     : 

    2050 €

  • Jantes Audi Sport, style à 5 bras, Gris Satiné, tournées brillantes

     : 

    3050 €

  • Jantes style "Twist" à 10 branches, Gris Graphite, tournées brillantes

     : 

    1300 €

  • Jantes style à 5 bras, Gris Graphite, tournées brillantes

     : 

    2050 €

  • Pare-brise à vitrage athermique et à dégivrage électrique

     : 

    600 €

  • Personnalisation de couleur d'éléments d'équipement intérieur Audi exclusive

     : 

    3400 €

  • Préparation pour dispositif d'attelage

     : 

    250 €

  • Sièges AV à réglages électriques

     : 

    950 €

  • Suppression totale d'identification

     : 

    0 €

  • Système audio Bang & Olufsen Premium avec son 3D et haut-parleurs d'appuie-tête

     : 

    2100 €

  • Tapis de sol Audi Exclusive

     : 

    550 €

  • Teinte métallisée Brun Madère

     : 

    1300 €

  • Toit panoramique en verre avec transparence activable/désactivable

     : 

    2800 €

  • Vitrage accoustique pour les vitres latérales AV et AR

     : 

    600 €

  • Volant en Noir avec couture contrastée Audi exclusive

     : 

    1050 €

  • Inserts décoratifs en tissu de lin gris clair Audi exclusive

     : 

    1400 €

  • Personnalisation des surpiqûres pour pack intérieur S line en Sièges Sport Dinamica/cuir

     : 

    5500 €

  • Personnalisation des surpiqûres pour pack intérieur S line en Sièges Sport Plus Cuir

     : 

    9500 €

  • Toit en couleur de contraste

     : 

    0 €

  • Rideaux pare-soleil électriques sur lunette AR et manuels sur les vitres de portières AR

     : 

    600 €

  • Ciel de pavillon en microfibre Dinamica Noir

     : 

    2100 €

  • Jantes Audi Sport, style "Twist" multibranches segmentées, Noir Métallisé

     : 

    2900 €

  • Personnalisation de couleur de sièges Audi exclusive

     : 

    4750 €

  • Teinte métallisée Vert Minuit

     : 

    1300 €

  • Adaptative air suspension

     : 

    2100 €

  • Vitrage Privacy

     : 

    550 €

  • Teintes métallisées Blanc Glacier

     : 

    1300 €

  • Teintes métallisées Noir Mythic

     : 

    1300 €

  • Teintes métallisées Bleu Firmament

     : 

    1300 €

  • Teintes métallisées Rouge Grenadine

     : 

    1300 €

  • Teinte nacrée Gris Daytona

     : 

    1300 €

  • Teinte vernie Blanc Arkona

     : 

    0 €

  • Teintes métallisées Bleu Ascari

     : 

    2200 €

  • Teinte Audi Exclusive Audi Exclusive

     : 

    7100 €

