5. La fiche technique du MG EHS Hybrid+ n'a rien de remarquable
Les chiffres clés
|Mg Mg Ehs 2 II 1.5 HYBRID+ 224 LUXURY
|Généralités
|Finition
|LUXURY
|Date de commercialisation
|10/06/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|150 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|84 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,67 m
|Largeur sans rétros
|1,89 m
|Hauteur
|1,66 m
|Empattement
|2,76 m
|Volume de coffre mini
|441 L
|Volume de coffre maxi
|1 291 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 690 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|7 CV
|Moteur
|4 cylindres , + moteur électrique
|Cylindrée
|1 500 cm3
|Puissance
|224 ch
|Couple
|230 Nm
|Type de suralimentation
|Turbocompresseur
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|2
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|190 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|7.9 s
|Consommation mixte
|5,5 Litre / 100 km
|Volume du réservoir
|55 L
|Emissions de CO2
|126 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|990
