Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mg Mg Ehs 2

Essai

Le MG EHS Hybrid+ : un rapport prix/prestation à faire pâlir Dacia

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Manuel Cailliot

13  

5. La fiche technique du MG EHS Hybrid+ n'a rien de remarquable

 

Le MG EHS Hybrid+ : un rapport prix/prestation à faire pâlir Dacia

 

Les chiffres clés

Mg Mg Ehs 2 II 1.5 HYBRID+ 224 LUXURY
Généralités  
Finition LUXURY
Date de commercialisation 10/06/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,67 m
Largeur sans rétros 1,89 m
Hauteur 1,66 m
Empattement 2,76 m
Volume de coffre mini 441 L
Volume de coffre maxi 1 291 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 690 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 1 500 cm3
Puissance 224 ch
Couple 230 Nm
Type de suralimentation Turbocompresseur
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 2
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 190 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.9 s
Consommation mixte 5,5 Litre / 100 km
Volume du réservoir 55 L
Emissions de CO2 126 g/km (wltp)
Bonus malus max 990
Page précédente

Photos (51)

Voir tout

Sommaire

13  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mg Mg Ehs 2

Mg Mg Ehs 2

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Achetez votre Mg Mg Ehs

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Mg Mg Ehs neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 22% de remise

Photo de MG EHS
-22%

MG EHS

38 640 €
29 900 €

Photo de MG MG EHS 2
-20%

MG MG EHS 2

40 640 €
32 490 €

Photo de MG MG EHS 2
-16%

MG MG EHS 2

40 640 €
33 790 €

Photo de MG MG EHS 2
-13%

MG MG EHS 2

37 990 €
32 930 €

Toutes les Mg Mg Ehs neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/