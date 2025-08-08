4. Le MG EHS Hybrid+ face à sa concurrence : à la fois bien et mal noté !
Le MG EHS Hybrid+ (224 ch, de 32 490 € à 34 490 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides simples, qui comprend notamment :
Le Peugeot 3008 III 1.2 Hybrid : 145 ch, de 40 200 € à 43 800 €
Le Renault Austral 1.2 Hybrid E-Tech : 200 ch, de 41 800 € à 45 900 €
Le Citroën C5 Aircross II 1.2 Hybrid : 145 ch, de 34 490 € à 40 990 €
Le Dacia Bigster 1.8 Hybrid : 155 ch, de 29 990 € à 32 000 €
Le Ford Kuga 2.5 FHEV E85 : 180 ch, de 40 990 € à 46 290 €
Le Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Hybrid : 215 ch, de 37 550 € à 49 450 €
Le Kia Sportage 1.6 T-GDI Hybrid : 210 ch, de 40 190 € à 47 840 €
Le Nissan Qashqai E-Power : 190 ch, de 39 600 € à 48 300 €
Le Toyota Rav4 2.5 Hybrid : 218 ch, de 45 700 € à 52 350 €
|EHS Hybrid+ 224 Luxury
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,2 /20
