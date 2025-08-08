Le MG EHS Hybrid+ (224 ch, de 32 490 € à 34 490 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides simples, qui comprend notamment :

Le Peugeot 3008 III 1.2 Hybrid : 145 ch, de 40 200 € à 43 800 €

Le Renault Austral 1.2 Hybrid E-Tech : 200 ch, de 41 800 € à 45 900 €

Le Citroën C5 Aircross II 1.2 Hybrid : 145 ch, de 34 490 € à 40 990 €

Le Dacia Bigster 1.8 Hybrid : 155 ch, de 29 990 € à 32 000 €

Le Ford Kuga 2.5 FHEV E85 : 180 ch, de 40 990 € à 46 290 €

Le Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Hybrid : 215 ch, de 37 550 € à 49 450 €

Le Kia Sportage 1.6 T-GDI Hybrid : 210 ch, de 40 190 € à 47 840 €

Le Nissan Qashqai E-Power : 190 ch, de 39 600 € à 48 300 €

Le Toyota Rav4 2.5 Hybrid : 218 ch, de 45 700 € à 52 350 €