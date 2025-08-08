Le MG EHS Hybrid+ est proposé en deux niveaux de finition, Comfort et Luxury, tous deux remarquablement bien équipés par rapport aux tarifs affichés.

L'entrée de gamme Comfort inclut déjà :

Double écran numérique 12,3’’, navigation intégrée avec Carplay/Android Auto et MG iSMART Lite

7 airbags

MG Pilot avec 16 aides à la conduite

Phares LED automatiques avec fonction « Coming home »

Jantes 19’’

6 Haut-parleurs

Accès et démarrage sans clé

Sellerie tissu

Capteurs de stationnement arrière et caméra de recul

Climatisation automatique

Siège conducteur électrique

Contre 2 000 € de plus, la finition haute Luxury ajoute :

Hayon électrique avec pédale virtuelle

Chargeur à induction pour smartphone

8 haut-parleurs

Caméra 360° avec capteurs avant et arrière

Sièges conducteur et passager électriques et chauffants (à mémoire côté conducteur)

Volant chauffant

Sellerie similicuir

Climatisation bi-zone

Connectivité iSMART avec navigation connectée

C'est bien cette dernière finition que nous vous conseillons, pour son rapport prix/équipement exceptionnel.