2. Le MG EHS Hybrid+ est redoutablement équipé pour son prix
Le MG EHS Hybrid+ est proposé en deux niveaux de finition, Comfort et Luxury, tous deux remarquablement bien équipés par rapport aux tarifs affichés.
L'entrée de gamme Comfort inclut déjà :
- Double écran numérique 12,3’’, navigation intégrée avec Carplay/Android Auto et MG iSMART Lite
- 7 airbags
- MG Pilot avec 16 aides à la conduite
- Phares LED automatiques avec fonction « Coming home »
- Jantes 19’’
- 6 Haut-parleurs
- Accès et démarrage sans clé
- Sellerie tissu
- Capteurs de stationnement arrière et caméra de recul
- Climatisation automatique
- Siège conducteur électrique
Contre 2 000 € de plus, la finition haute Luxury ajoute :
- Hayon électrique avec pédale virtuelle
- Chargeur à induction pour smartphone
- 8 haut-parleurs
- Caméra 360° avec capteurs avant et arrière
- Sièges conducteur et passager électriques et chauffants (à mémoire côté conducteur)
- Volant chauffant
- Sellerie similicuir
- Climatisation bi-zone
- Connectivité iSMART avec navigation connectée
C'est bien cette dernière finition que nous vous conseillons, pour son rapport prix/équipement exceptionnel.
Equipements et options
Version : II 1.5 HYBRID+ 224 LUXURY
Equipements de sécurité
Alarme
Feux antibrouillard AV/AR
Accès et démarrage sans clé
Gestion intelligente des feux de route (IHC)
Aide au démarrage en côte
Capteur de pression des pneus TPMS direct
Airbags frontaux, latéraux, rideaux et central
Alerte de circulation transversale AR (RCTA) avec fonction freinage automatique (RCTB)
Siège AR ISOFIX avec ancrages supérieur et inférieur
ABS
Contrôle de traction (TCS)
Equipements de confort
Banquette AR rabattable 60/40
Sièges AV chauffants
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique
Sièges en similicuir noir
Siège passager AV réglable électriquement dans 4 directions
Capteurs de stationnement AV
Radio AM/FM/DAB+
Capteur de luminosité
Système de navigation
Capteurs de stationnement AR
Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions
Vitres et lunette AR surteintées
Connectivité Bluetooth
Accoudoir central AV
Frein de parking électronique (EPB)
Ecran tactile 12,3"
Climatisation automatique bi-zone
Rétroviseurs extérieurs à mémoire
Siège conducteur avec réglage électrique du support lombaire
Accoudoir central AR avec porte-gobelet
Siège conducteur à mémoire
Vitres électriques AV/AR à impulsion
Navigation connectée
Volant chauffant
Gestion de la climatisation par application
Rappel de ceintures de sécurité AV/AR
Ceintures de sécurité AV: 3 points + prétensionneur et limiteur de charge
Ceintures de sécurité AR: 2 côtés 3 points + prétensionneur et limiteur de charge
Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur
Siège AR ISOFIX avec ancrages supérieur et inférieur
Direction assistée
Verrouillage centralisé
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 19" (225/55 R19)
Peinture métallisée White Pearl
Autres équipements
Kit anti-crevaison
Système d'aide au respect de la vitesse (SAS)
Freinage automatique d'urgence (AEB)
Avertissement de changement de voie (LDW)
Aide au maintien dans la voie (LKA)
Feu de jour à LED
Prise 12V
Apple CarPlay / Android Auto
Compteur numérique 12,3"
Avertissement de collision frontale (FCW)
Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)
Capteur de pluie
Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold)
Commande vocale
Sélection des modes de conduite
Phares à LED
Surveillance des angles morts (BSD)
Avertisseur d'ouverture de portière (DOW)
Hayon électrique avec pédale virtuelle
Avertissement de collision AR (RCW)
Chargeur à induction pour smartphone
Système E-Call
Assistant de conduite intelligent (ICA)
Caméra 360°
Fonction "follow me home"
Buses d'aération AR
4 ports USB (2 AV + 2 AR)
Avertisseur de somnolence (DMS)
8 HP
Système de connectivité MG iSMART
Diffusion de musique en ligne (abonnement nécessaire)
Intérieur noir
Maintien d'urgence sur la voie (ELK)
Application mobile avec commandes à distance
Essuie-glace sans cadre
Filtre PM2.5
Pare-soleils avec miroir de courtoisie
ESP
Boîte automatique 2 rapports
Options disponibles
-
Intérieur beige:
650 €
-
Peinture métallisée Sterling Silver:
650 €
