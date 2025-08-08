Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mg Mg Ehs 2

Essai

Le MG EHS Hybrid+ : un rapport prix/prestation à faire pâlir Dacia

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Manuel Cailliot

2. Le MG EHS Hybrid+ est redoutablement équipé pour son prix

 

Le MG EHS Hybrid+ : un rapport prix/prestation à faire pâlir Dacia

Le MG EHS Hybrid+ est proposé en deux niveaux de finition, Comfort et Luxury, tous deux remarquablement bien équipés par rapport aux tarifs affichés.

L'entrée de gamme Comfort inclut déjà :

  • Double écran numérique 12,3’’, navigation intégrée avec Carplay/Android Auto et MG iSMART Lite
  • 7 airbags
  • MG Pilot avec 16 aides à la conduite
  • Phares LED automatiques avec fonction « Coming home »
  • Jantes 19’’
  • 6 Haut-parleurs
  • Accès et démarrage sans clé
  • Sellerie tissu
  • Capteurs de stationnement arrière et caméra de recul
  • Climatisation automatique
  • Siège conducteur électrique

 

Contre 2 000 € de plus, la finition haute Luxury ajoute :

  • Hayon électrique avec pédale virtuelle
  • Chargeur à induction pour smartphone
  • 8 haut-parleurs
  • Caméra 360° avec capteurs avant et arrière
  • Sièges conducteur et passager électriques et chauffants (à mémoire côté conducteur)
  • Volant chauffant
  • Sellerie similicuir
  • Climatisation bi-zone
  • Connectivité iSMART avec navigation connectée

 

C'est bien cette dernière finition que nous vous conseillons, pour son rapport prix/équipement exceptionnel.

Equipements et options

Version : II 1.5 HYBRID+ 224 LUXURY

Equipements de sécurité

  • Alarme

  • Feux antibrouillard AV/AR

  • Accès et démarrage sans clé

  • Gestion intelligente des feux de route (IHC)

  • Aide au démarrage en côte

  • Capteur de pression des pneus TPMS direct

  • Airbags frontaux, latéraux, rideaux et central

  • Alerte de circulation transversale AR (RCTA) avec fonction freinage automatique (RCTB)

  • Siège AR ISOFIX avec ancrages supérieur et inférieur

  • ABS

  • Contrôle de traction (TCS)

Equipements de confort

  • Banquette AR rabattable 60/40

  • Sièges AV chauffants

  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

  • Rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique

  • Sièges en similicuir noir

  • Siège passager AV réglable électriquement dans 4 directions

  • Capteurs de stationnement AV

  • Radio AM/FM/DAB+

  • Capteur de luminosité

  • Système de navigation

  • Capteurs de stationnement AR

  • Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Connectivité Bluetooth

  • Accoudoir central AV

  • Frein de parking électronique (EPB)

  • Ecran tactile 12,3&quot;

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Rétroviseurs extérieurs à mémoire

  • Siège conducteur avec réglage électrique du support lombaire

  • Accoudoir central AR avec porte-gobelet

  • Siège conducteur à mémoire

  • Vitres électriques AV/AR à impulsion

  • Navigation connectée

  • Volant chauffant

  • Gestion de la climatisation par application

  • Rappel de ceintures de sécurité AV/AR

  • Ceintures de sécurité AV: 3 points + prétensionneur et limiteur de charge

  • Ceintures de sécurité AR: 2 côtés 3 points + prétensionneur et limiteur de charge

  • Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur

  • Siège AR ISOFIX avec ancrages supérieur et inférieur

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisé

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 19&quot; (225/55 R19)

  • Peinture métallisée White Pearl

Autres équipements

  • Kit anti-crevaison

  • Système d&#039;aide au respect de la vitesse (SAS)

  • Freinage automatique d&#039;urgence (AEB)

  • Avertissement de changement de voie (LDW)

  • Aide au maintien dans la voie (LKA)

  • Feu de jour à LED

  • Prise 12V

  • Apple CarPlay / Android Auto

  • Compteur numérique 12,3&quot;

  • Avertissement de collision frontale (FCW)

  • Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)

  • Capteur de pluie

  • Maintien automatique à l&#039;arrêt (Auto Hold)

  • Commande vocale

  • Sélection des modes de conduite

  • Phares à LED

  • Surveillance des angles morts (BSD)

  • Avertisseur d&#039;ouverture de portière (DOW)

  • Hayon électrique avec pédale virtuelle

  • Avertissement de collision AR (RCW)

  • Chargeur à induction pour smartphone

  • Système E-Call

  • Assistant de conduite intelligent (ICA)

  • Caméra 360°

  • Fonction &quot;follow me home&quot;

  • Buses d&#039;aération AR

  • 4 ports USB (2 AV + 2 AR)

  • Avertisseur de somnolence (DMS)

  • 8 HP

  • Système de connectivité MG iSMART

  • Diffusion de musique en ligne (abonnement nécessaire)

  • Intérieur noir

  • Maintien d&#039;urgence sur la voie (ELK)

  • Application mobile avec commandes à distance

  • Essuie-glace sans cadre

  • Filtre PM2.5

  • Pare-soleils avec miroir de courtoisie

  • ESP

  • Boîte automatique 2 rapports

Options disponibles

  • Intérieur beige

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Sterling Silver

     : 

    650 €

