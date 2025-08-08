La concurrence commence à être rude sur le créneau des SUV compacts hybrides. Et avec ses tarifs hypers serrés (à partir de 32 490 €, et même 29 990 € en ce moment avec une offre promotionnelle valable jusqu'au 30 septembre 2025), cet EHS 2 donne du fil à retordre aux autres généralistes. Ainsi, avec un déficit de puissance énorme (145 ch au lieu de 224 ch), et un équipement moins bon en entrée de gamme, les Peugeot 3008 et nouveau C5 Aircross sont respectivement 7 700 € et 2 500 € plus chers. Le Peugeot est donc hors de prix, même si mieux doté en coffre et (un peu) plus agréable à mener sur la route, il est aussi moins performant. Le Citroën est un concurrent plus sérieux mais il est un peu dépouillé en entrée de gamme côté équipement.

Le Ford Kuga hybride, lui, est bien doté au contraire sur ce plan, mais il est moins performant, et 8 500 € plus cher ! Et son coffre est encore plus petit. Par contre il est très agréable à conduire. Les deux coréens Tucson et Sportage sont de sacrés bons hybrides, performants, dotés d'un bel agrément de conduite, volumineux. Les entrées de gamme sont abordables, mais toujours au moins 5 000 € plus cher que le MG.

C'est la même chose avec le Nissan Qashqai. Il est globalement homogène mais encore une fois, il fait payer ses services 7 200 € plus cher en entrée de gamme, pas mieux équipée au global. Le Toyota Rav4 lui, est hors concourt. Très bon SUV hybride, il se monnaye 12 000 € au-dessus du chinois. La clientèle ne sera pas la même.

Enfin, le concurrent le plus sérieux sera probablement le Dacia Bigster. Avec son bloc hybride 1.8 155 ch, il est vendu 2 500 € moins cher, que ce soit en entrée de gamme ou en haut de gamme. Mais son équipement accuse du déficit, sa qualité de finition est très en-deçà de l'EHS et ses performances un peu moins bonnes. Par contre, il est plus habitable et plus sobre.

Au final le MG est une redoutable proposition, qui en offre bien plus que le Bigster, pour à peine plus cher (et même pour le même prix avec la promo actuelle).

A retenir : on en a pour son argent

Le MG EHS pourrait servir de définition à cette expression bien connue. Même si bien sûr il a des défauts bien réels, qui se reflètent dans sa note pas si élevée dans l'absolue, il en offre quand même beaucoup.

Du côté de ce qui fâche : un comportement routier moyen mais pas dangereux pour autant, une distribution de la puissance pas toujours compréhensible en conduite dynamique, un système multimédia peu réactif, et une consommation qu'on aurait espéré plus basse.

Mais du côté qui donne le sourire, on a : un style pas désagréable, un équipement riche, un confort réel, une qualité de réalisation très convaincante, des performances correctes, une habitabilité généreuse, une garantie 7 ans ou 150 000 km, et surtout, un prix défiant ostensiblement la concurrence, et qui tend vers le low-cost.

Beaucoup de bons points donc, et un SUV qui, conduit en bon père de famille, donnera complète satisfaction à qui se préoccupe peu d'avoir un comportement affuté ou du plaisir de conduite.

Caradisiac a aimé

Le niveau d'équipement

La qualité de présentation et de finition en hausse indéniable

L'habitabilité arrière

Les performances correctes

Le confort sur route et autoroute

La garantie 7 ans

Les prix doux Caradisiac n'a pas aimé Le multimédia un peu lent

Le volume de coffre moyen

Le fonctionnement particulier du système hybride

Le comportement routier moyen

Le freinage peu endurant