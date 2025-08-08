Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mg Mg Ehs 2

Essai

Le MG EHS Hybrid+ : un rapport prix/prestation à faire pâlir Dacia

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Manuel Cailliot

13  

3. Notre avis sur le MG EHS Hybrid + : la concurrence a du souci à se faire

 

Le MG EHS Hybrid+ : un rapport prix/prestation à faire pâlir Dacia

La concurrence commence à être rude sur le créneau des SUV compacts hybrides. Et avec ses tarifs hypers serrés (à partir de 32 490 €, et même 29 990 € en ce moment avec une offre promotionnelle valable jusqu'au 30 septembre 2025), cet EHS 2 donne du fil à retordre aux autres généralistes. Ainsi, avec un déficit de puissance énorme (145 ch au lieu de 224 ch), et un équipement moins bon en entrée de gamme, les Peugeot 3008 et nouveau C5 Aircross sont respectivement 7 700 € et 2 500 € plus chers. Le Peugeot est donc hors de prix, même si mieux doté en coffre et (un peu) plus agréable à mener sur la route, il est aussi moins performant. Le Citroën est un concurrent plus sérieux mais il est un peu dépouillé en entrée de gamme côté équipement.

Le Ford Kuga hybride, lui, est bien doté au contraire sur ce plan, mais il est moins performant, et 8 500 € plus cher ! Et son coffre est encore plus petit. Par contre il est très agréable à conduire. Les deux coréens Tucson et Sportage sont de sacrés bons hybrides, performants, dotés d'un bel agrément de conduite, volumineux. Les entrées de gamme sont abordables, mais toujours au moins 5 000 € plus cher que le MG.

C'est la même chose avec le Nissan Qashqai. Il est globalement homogène mais encore une fois, il fait payer ses services 7 200 € plus cher en entrée de gamme, pas mieux équipée au global. Le Toyota Rav4 lui, est hors concourt. Très bon SUV hybride, il se monnaye 12 000 € au-dessus du chinois. La clientèle ne sera pas la même.

Enfin, le concurrent le plus sérieux sera probablement le Dacia Bigster. Avec son bloc hybride 1.8 155 ch, il est vendu 2 500 € moins cher, que ce soit en entrée de gamme ou en haut de gamme. Mais son équipement accuse du déficit, sa qualité de finition est très en-deçà de l'EHS et ses performances un peu moins bonnes. Par contre, il est plus habitable et plus sobre.

Au final le MG est une redoutable proposition, qui en offre bien plus que le Bigster, pour à peine plus cher (et même pour le même prix avec la promo actuelle).

 

A retenir : on en a pour son argent

Le MG EHS pourrait servir de définition à cette expression bien connue. Même si bien sûr il a des défauts bien réels, qui se reflètent dans sa note pas si élevée dans l'absolue, il en offre quand même beaucoup.

Du côté de ce qui fâche : un comportement routier moyen mais pas dangereux pour autant, une distribution de la puissance pas toujours compréhensible en conduite dynamique, un système multimédia peu réactif, et une consommation qu'on aurait espéré plus basse.

Mais du côté qui donne le sourire, on a : un style pas désagréable, un équipement riche, un confort réel, une qualité de réalisation très convaincante, des performances correctes, une habitabilité généreuse, une garantie 7 ans ou 150 000 km, et surtout, un prix défiant ostensiblement la concurrence, et qui tend vers le low-cost.

Beaucoup de bons points donc, et un SUV qui, conduit en bon père de famille, donnera complète satisfaction à qui se préoccupe peu d'avoir un comportement affuté ou du plaisir de conduite. 

Caradisiac a aimé

  • Le niveau d'équipement
  • La qualité de présentation et de finition en hausse indéniable
  • L'habitabilité arrière
  • Les performances correctes
  • Le confort sur route et autoroute
  • La garantie 7 ans
  • Les prix doux

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le multimédia un peu lent
  • Le volume de coffre moyen
  • Le fonctionnement particulier du système hybride
  • Le comportement routier moyen
  • Le freinage peu endurant

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II 1.5 HYBRID+ 224 COMFORT 126 (wltp) 32 490 €  €
II 1.5 HYBRID+ 224 LUXURY 126 (wltp) 34 490 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (51)

Voir tout

Sommaire

13  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mg Mg Ehs 2

Mg Mg Ehs 2

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Achetez votre Mg Mg Ehs

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Mg Mg Ehs neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 22% de remise

Photo de MG EHS
-22%

MG EHS

38 640 €
29 900 €

Photo de MG MG EHS 2
-20%

MG MG EHS 2

40 640 €
32 490 €

Photo de MG MG EHS 2
-16%

MG MG EHS 2

40 640 €
33 790 €

Photo de MG MG EHS 2
-13%

MG MG EHS 2

37 990 €
32 930 €

Toutes les Mg Mg Ehs neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/