La future Audi A6, cette bonne vieille berline thermique

Vous le savez, la stratégie d’Audi a considérablement évolué ces dernières années. Alors que la marque aux anneaux prévoyait de délaisser progressivement ses modèles thermiques au profit des véhicules électriques, elle a finalement investi de gros moyens sur le développement d’une nouvelle famille de voitures à carburant fossile.

Aux côtés de la toute nouvelle A6 e-tron électrique reposant sur l’architecture PPE, la marque aux anneaux vient de lancer une nouvelle génération d’A6 thermique en version break.

Et maintenant, la berline

L’image de détail que vous pouvez voir dans cet article, montrant le feu arrière gauche de la voiture, annonce l’arrivée de la nouvelle A6 thermique en version berline. Car oui, Audi n’avait présenté que la version break, essayée par Caradisiac il y a quelques jours.

Cette nouvelle A6 berline sera officiellement dévoilée le 15 avril prochain et sa commercialisation suivra dans la foulée. Attendez-vous à découvrir les mêmes motorisations que pour le break, avec le diesel de 204 chevaux à hybridation légère chez nous (seul moteur commercialisé en France pour l’instant).

La grande sœur de l’A5

L’A6 sera ainsi la troisième berline thermique de la gamme Audi, après l’A3 et la récente A5 qui repose sur la même architecture. Comme les anciennes générations, elle affrontera bien évidemment les BMW Série 5 et Mercedes Classe E, toutes deux déclinées en berline et break.