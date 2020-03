La future Mercedes Classe C prend la route

Le cameraman indiscret spécialiste des prototypes de développement Mercedes WalkoART publie en ligne sur sa chaîne Youtube un clip montrant le futur modèle que présentera la firme du groupe Daimler. La vidéo montre deux Mercedes Classe C bardées d'autocollants en noir et blanc.

Le camouflage apposé par l'équipe des ingénieurs se montre efficace : impossible de déterminer avec précision ce que sera visuellement la Mercedes Classe C de nouvelle génération. Le clip permet néanmoins d'affirmer que le gabarit de la trois volumes n'évoluera que très peu. Côté mécanique, l'auto est attendue avec des équipements dernier cri et des moteurs efficients dont un ensemble hybride rechargeable. Les amateurs de sport grinceront peut-être des dents. Des rumeurs indiquent que les versions AMG de la Classe C embarqueront sous leur capot une évolution du quatre cylindres turbocompressé de l'A45 S avec le renfort de l'hybridation légère pour la version la plus puissante. À bord, les occupants profiteront d'un système d'infodivertissement MBUX et de nombreux écrans.

La date d'intronisation de la nouvelle Mercedes Classe C n'est pas encore connue. Le constructeur allemand lancera sans doute sa berline sous le feu des projecteurs fin 2020 ou début 2021.