La grande fête du camping-car, c'est dans trois semaines

Attention : afflux de camping-cars, de vans et de fourgons prévisible en région parisienne d’ici 3 semaines. C’est en effet le 21 septembre, et jusqu’au 29, que le Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte va accueillir le salon des véhicules de loisirs pour sa 58e édition.

L’engouement pour la vanlife n’ayant pas dit son dernier mot, cette édition devrait logiquement être à la hauteur de la précédente. Elle avait accueilli, l’an passé, 94 000 visiteurs, 2 000 véhicules et 150 exposants sur une surface de 70 000 mètres carrés. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, cette année encore, les camping-caristes visiteurs auront accès à une aire qui leur est réservée aux abords des halls.

Un salon d'achat et de négociation

Mais au fait, pourquoi se déplacer au parc des expos de la banlieue nord parisienne ? Pour voir les nouveautés que les marques présentes proposent, évidemment, mais pas seulement. Michel Freiche, le tout nouveau président du salon, avance une autre raison : l’achat d’un nouvel engin. « Les véhicules sont à nouveau disponibles, c’est l’occasion pour les acheteurs de faire jouer la concurrence ». Et donc d’obtenir des remises.

Car ces dernières années, depuis la fin du Covid, la pénurie de pièces, et surtout de véhicules porteurs, avait démesurément allongé les délais de livraison. Résultat : les vans et autres camping-cars neufs étaient rares et la demande étant supérieure à l’offre, pas question de négocier à la baisse.

C’est terminé. Les stocks sont reconstitués et c’est désormais à l’acheteur de jouer, de comparer, et de négocier. La preuve de ce retournement du marché : les ventes d’occasion ont baissé de 6% depuis un an. Quand au neuf, «le marché a connu une progression de l’ordre de 10%, avec 15 000 véhicules neufs immatriculés depuis 6 mois », ajoute le président.

Des vans et le sosie de Johnny

Découvrir les nouveautés et faire ses emplettes sont évidemment les motivations majeures pour se rendre au salon. Mais comme chaque année, la manifestation est aussi un rendez-vous annuel pour bon nombre de camping-caristes, qui passent souvent plusieurs jours sur place, moyennant 8 euros la nuit (en plus de l'entrée au salon facturée 7 euros sur Internet et 15 euros sur place. En outre, chaque soir, durant tout le salon, des animations leur seront proposé, des soirées dansante ainsi que des concerts. Seule condition : apprécier Johnny Rock, le vrai faux Johnny Hallyday.