La Hyundai Ioniq 6 à 52 300€ supporte-t-elle la comparaison face à la Tesla Model 3 ?

La Tesla Model 3 n’est plus seule dans la catégorie des berlines familiales électriques compactes. Légèrement plus grosse (4,85 mètres de long contre 4,69 mètres à l’Américaine), la Hyundai Ioniq 6 veut piquer les clients de la berline d’Elon Musk en attendant l’arrivée de la Polestar 2 améliorée. Cette Coréenne au design original possède-t-elle des arguments pour convaincre ? En plus de notre essai de l’auto, la comparaison entre la Ioniq 6 de base et la Tesla Model 3 est très intéressante sur le papier.

Proposée à 52 300€ dans sa finition de base Intuitive, la Ioniq 6 se prévaut à ce tarif d’un excellent niveau d’équipement de série. Elle embarque déjà la conduite semi-autonome de niveau 2, les feux avant bi-LED, une présentation extérieure aguicheuse (surtout avec le coloris « Byte Blue » proposé sans supplément) et une connectivité smartphone totale. Il faut malheureusement se passer de sièges en cuir à ce prix et surtout, de la pompe à chaleur permettant d’optimiser la consommation de l’habitacle lorsque la climatisation ou le chauffage sont allumés. Mais à ce prix, elle possède des batteries d’une capacité de 77 kWh et une motorisation de 229 chevaux. De quoi lui permettre de parcourir entre 545 et 614 kilomètres en autonomie WLTP selon les jantes choisies. Et de lutter directement avec la Tesla Model 3 Grande Autonomie, donnée pour 626 km avec ses jantes Aero de 18 pouces.

Légèrement moins chère que la Tesla !

Vous le savez, Tesla vient de réduire drastiquement ses prix. Mais depuis cette baisse des tarifs, la Model 3 Grande Autonomie s’affiche à 52 990€ sans options. Certes, elle dispose bien d’une pompe à chaleur contrairement à la Coréenne à ce prix et compte sur une motorisation bien plus puissante et performante (0 à 100 km/h en 4,4 secondes contre 7,4 secondes !). Mais les deux autos affichent une autonomie similaire et le design de la Hyundai aura sans doute de quoi convaincre ceux qui trouvent l’Américaine ennuyeuse à regarder. Notons en revanche que la compétitivité de la Hyundai s’effondre lorsqu’on compare sa version plus puissante (à partir de 64 800€, 325 chevaux, 0 à 100 km/h en 5,1 secondes) avec la Model 3 Performance (à partir de 59 990€). Battue à plates coutures en performances, elle coûte alors 5 000€ de plus que l’Américaine.