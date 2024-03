La Mercedes Classe A va survivre grâce aux faibles ventes d’électriques

Mercedes prévoyait de simplifier sa gamme compacte et de supprimer les Classe A et B, se contentant de développer une nouvelle CLA sur l’inédite plateforme MMA pour couvrir l’offre de véhicules sur le segment C. Mais ça, c’était dans le cadre d’une électrification rapide avec un scénario où le constructeur allemand était supposé ne plus vendre que des modèles à zéro émissions ou presque d’ici 2030 en Europe.

Depuis, la marque à l’étoile a revu ses plans en rallongeant la durée de vie de ses modèles thermiques, n’ambitionnant plus que de vendre « environ 50% de modèles électrifiés (100% électriques et hybrides rechargeables) en 2030 » en Europe. Résultat, la Classe A actuelle va continuer sa carrière un peu plus longtemps que prévu d’après les journalistes anglais d’Autocar.

Un sursis jusqu’en 2026

Restylée au début de l’année dernière, la Classe A de quatrième génération va ainsi rester en vente jusqu’en 2026. Sa remplaçante, la CLA, laissera le choix entre motorisations thermiques, hybrides rechargeables et 100% électriques. Toujours d’après Autocar, son quatre cylindres thermique M282 sera fabriqué par Geely en Chine, le constructeur qui détient 10% du capital de Mercedes-Benz et 51% de Smart.