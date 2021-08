En tant que partenaire officiel de l’événement sportif, Toyota devait être tout feu tout flamme en mettant en avant ses solutions de mobilité. Dans son pays d’origine, la voilure de la communication a cependant été réduite, l’adhésion des Japonais pour ces Jeux sur fond de Covid-19 n’étant pas celle espérée. Cependant dans les autres pays dont la France, Toyota profite bien de l’occasion. Affichage sur les abribus et pastilles vidéo lors des épreuves rappellent l’implication de la marque. Mais le plus intéressant se passe parfois au second plan de l’écran.

dailymotion La mobilité olympique ou paralympique de Toyota

Régulièrement il est possible d’apercevoir des officiels et autres accrédités se déplacer sur des sortes de trottinette au design un brin évolué. Il s’agit d’un VEB, Véhicule Électrique à Batterie. L’engin permet de se déplacer débout à une vitesse variable de 2, 4, 6 ou 10 km/h. L’utilisateur peut aussi activer une marche arrière, une lampe, klaxonner… En cas d’obstacle comme un piéton traversant devant vous, le VEB va aussi ralentir tout seul.

Mais si l’appareil est malin, c’est aussi car ces utilisations sont multiples, et il pourra le prouver lors des Jeux Paralympiques. D’une même base, il peut en effet se transformer en fauteuil électrique pour une personne à mobilité réduite, ou tracter un fauteuil roulant plus conventionnel. L’autonomie moyenne de 14 kilomètres est amplement suffisante pour l’utilisation prévue.

Les JO de Tokyo ne sont pas forcément la vitrine attendue pour ces engins, qui ne sont qu’une petite pierre dans la transformation que souhaite mener Toyota. Cependant gardez bien un œil sur eux car ces petits véhicules vont continuer à se développer. D’ailleurs, ils devraient être encore présents lorsque sonnera l’heure des JO de Paris en 2024.