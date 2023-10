La moitié des clients d'autos électriques achètent ensuite une thermique, sauf chez Tesla

L’institut S&P Global Mobility s’est intéressé de près au comportement d’achat des propriétaires de voitures électriques sur le marché américain. Dans une nouvelle publication de l’organisme à la méthodologie non précisée, il est écrit que 72,6% des acheteurs de voitures électriques investissent ensuite dans un autre véhicule « zéro émission » fonctionnant avec cette technologie. Les 27,4% restants choisissent plutôt une auto dotée d’une mécanique brûlant de l’énergie fossile. Parce qu’ils sont déçus de leur expérience en voiture électrique ? Pas forcément, attention : ces résultats englobent également les achats de seconde voiture ou de troisième voiture du foyer, qui peuvent s’utiliser en complément du véhicule électrique.

Cette « fidélité » des acheteurs de voitures électriques à la technologie varie énormément en fonction des marques d’après les données collectées par S&P Global Mobility. Elle serait de 76,7% chez les clients de Tesla au troisième trimestre 2023, soit une hausse de près de 25% par rapport au second trimestre 2020. Mais quand on enlève la marque Tesla et ses volumes de vente importants, ce « taux de fidélité » à l’électrique sur l’achat automobile suivant tombe à 52,1% en moyenne sur le marché américain. Il est de 63,2% chez Nissan et de 60,7% pour la petite Chevrolet Bolt non commercialisée chez nous, mais reste nettement plus bas pour les marques « premium » allemandes et descend jusqu’à 37,3% pour les clients du Ford Mustang Mach-E.

Un moindre intérêt pour les voitures électriques aux Etats-Unis ?

Toujours d’après S&P Global Mobility dans une autre étude récente, 52% des consommateurs se déclarent intéressés par l’achat d’une voiture électrique contre 81% en 2021. Une nouvelle étonnante dans un contexte où les autorités américaines font de gros efforts pour pousser les automobilistes à se tourner vers les voitures électriques, notamment avec des aides fiscales. Précisons que cette étude de S&P Global Mobility ne concerne pas le marché automobile européen. Il serait intéressant de voir si le comportement d’achat des automobilistes du Vieux Continent est similaire et, rappelons-le, ces résultats ne signifient pas forcément que les Américains remplacent leurs voitures électriques par des autos thermiques.