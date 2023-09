Les Américains achètent des voitures électriques, mais surtout des Tesla

Il n’y a pas qu’en Chine et en Europe où les voitures électriques commencent à bien se vendre. Même aux Etats-Unis, un marché traditionnellement acquis aux voitures thermiques puissamment dotées et où les normes de CO2 n’ont rien à voir avec nos standards, la voiture à zéro émission s’implante un peu. D’après les données compilées par Experian et détaillées dans les colonnes d’Automotive News, pas moins de 655 986 voitures électriques neuves ont été vendues aux Etats-Unis de janvier à juillet 2023. Sachant que le marché automobile neuf comptait pour 9,1 millions d’immatriculations sur cette période, cela donne un pourcentage de 7,2% de voitures électriques au total.

Il s'agit d'une hausse significative par rapport à l’année dernière puisque ce pourcentage n’était que de 4,9% sur les sept premiers mois de 2022 dans le même pays. Pour rappel et à titre de comparaison, 13,6% des voitures neuves vendues en Europe sur le mois de juillet 2023 étaient électriques. En Chine, un quart des voitures neuves vendues au mois d’août 2023 étaient électriques.

Tesla domine outrageusement

Ces données mettent également en valeur l’énorme domination de Tesla sur le marché des voitures électriques aux Etats-Unis. Parmi les immatriculations de voitures électriques neuves sur les sept premiers mois de l’année là-bas, 390 377 concernaient des modèles de la marque d’Elon Musk. Soit 59,5% du total ! Le Model Y représente 236 041 immatriculations à lui tout seul, devant la Model 3 et ses 131 381 unités. Second groupe derrière Tesla dans ces chiffres de voitures électriques neuves, la General Motors n’a vendu que 39 647 autos à zéro émission au total. Ford est troisième avec 33 955 unités devant Hyundai et ses 28 198 autos électriques. Les constructeurs implantés aux Etats-Unis espèrent en tout cas que la demande de la clientèle en voitures électriques continue à augmenter, même s'ils s'inquiétaient récemment de la stagnation de des ventes.