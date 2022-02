La mortalité routière commence l'année en hausse

L'année 2022 commence sur une mauvaise note en matière d'accidentalité routière. 260 personnes ont perdu la vie sur le réseau français le mois dernier, contre 180 en janvier 2021. Le contexte était toutefois différent, avec à cette époque le couvre-feu à 18 heures.

Selon les données de trafic du Cerema, les déplacements ont été logiquement plus importants cette année, de l'ordre de 10 %. Pas plus, car les déplacements ont quand même été impactés début 2022 par l'obligation de télétravail. De nombreux automobilistes ont ainsi pu constater une circulation plus fluide qu'à l'accoutumée au niveau des métropoles. Reste que le bilan n'est pas bon, car le nombre de morts est supérieur à celui de janvier 2019, période de référence avant Covid. À ce moment-là, il y avait eu 239 décès.

Illustration de l'impact des restrictions de circulation, sans couvre-feu, la mortalité des piétons s'est envolée. 57 ont perdu la vie, 29 de plus qu'en 2021. La mortalité piétonne est une des plus forte en janvier sur ces dix dernières années. La mortalité des cyclistes est aussi toujours orientée à la hausse (15 décès en 2022, 13 en 2021, 9 en 2019). La Sécurité Routière indique également que la mortalité des seniors est au plus haut, supérieure à la moyenne des mois de janvier avant le Covid.

Il faut en revanche noter une baisse du nombre d'accidents par rapport à 2019. Il y en a eu cette année 3 728, contre 3 977 (c'était 3 508 en 2021). Le nombre de blessés suit aussi la même tendance, avec 4 623 contre 4 959 il y a trois ans.

Preuve qu'il y a eu donc moins d'accidents, mais des conséquences plus dramatiques côté mortalité, avec malheureusement l'exemple de la mort de quatre jeunes dont la voiture est tombée dans un lac dans le Jura.