La nouvelle Dacia Spring n'est plus une voiture électrique chinoise taxée par l’Europe

Arrivée en 2021, la Dacia Spring promettait de rendre accessible la technologie électrique au plus grand nombre avec son tarif de base fixé à moins de 17 000€ avant déduction du bonus écologique. Mais c’était au prix d’une conception de mauvaise qualité, avec un comportement routier scabreux, des performances limitées, une finition intérieure très basique et une fabrication chinoise, qui l’a ensuite exclue totalement du bonus écologique français (et taxée à l’importation en Europe).

Cette Spring a évolué par petites touches jusqu’à devenir plus jolie et mieux finie à l’intérieur, mais elle paraît désormais quasiment obsolète à côté de la nouvelle Renault Twingo au design léché et au prix plus bas grâce au bonus.

La nouvelle Spring arrive

Elle n’a pas dit son dernier mot. Dacia montre une toute première image de détail de la prochaine Spring de seconde génération, avec une confirmation officielle importante : elle sera fabriquée en Europe et non plus en Chine.

« Fabriquée en Europe, Nouvelle Spring permet à la marque d’ouvrir un nouveau chapitre tout en s’inscrivant dans la continuité d’un modèle devenu une référence. Lancée en 2021, Spring a déjà séduit près de 210 000 clients en Europe, confirmant la pertinence d’une mobilité électrique simple, accessible et sans superflu. Fidèle à l’esprit Dacia, Nouvelle Spring conserve l’essentiel : une motorisation 100 % électrique, 4 vraies places et un vrai coffre. Universel et immédiatement compréhensible, le nom Spring évoque le printemps, symbole de renouveau et d’énergie positive. Avec Nouvelle Spring, Dacia poursuit une ambition claire : rendre l’électrique accessible au plus grand nombre », peut-on lire.

Une cousine technique de la Renault Twingo

De ce que l’on sait, cette Dacia Spring de deuxième génération devrait reprendre le châssis et la mécanique de la récente Renault Twingo dans une version plus abordable et basique. Compte tenu de la date de cette annonce, cette nouvelle Spring risque d’être entièrement dévoilée pendant l’été ou l’automne au plus tard. Un comble compte tenu de son nom ! Quoi qu'il en soit, elle sera l'une des stars du prochain Mondial de l'automobile.

Sur le papier et à condition que son addition soit encore plus basse que celle de la Twingo, elle possède en tout cas un vrai potentiel. Rappelons qu’elle doit être rejointe par une Dacia Sandero électrique plus grosse.