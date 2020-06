La nouvelle Lexus IS en fuite

Elle est loin d'être la Lexus la plus diffusée en Europe, mais c'est pourtant une des plus efficientes. La berline IS se refait une beauté à l'occasion d'un renouvellement qui, il faut le dire, est plutôt impressionnant.

Certains moteurs sont déjà confirmés comme le 2.0 turbo et le V6 3.5 qui sont proposés sur le marché américain. Lexus devrait également reconduire, pour la dernière fois, le V8 5.0 atmosphérique sur l'IS F. En Europe, la nouvelle IS repartira probablement sur le quatre cylindres essence atmosphérique hybride à boîte automatique (variation continue).

Côté design, le plus grand changement est l'arrivée d'un bandeau lumineux sur la poupe. La face avant est retravaillée pour se rapprocher un peu plus de ce qui s'est fait récemment chez Lexus (ES, LS), avec une calandre plus imposante.

La présentation complète de la nouvelle IS aura lieu demain, en direct du Japon.